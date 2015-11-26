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DEF LEPPARD открыли архивы



DEF LEPPARD осенью этого года объявили о запуске "Def Leppard Vault" — подборку историй и артефактов, о которых рассказывают Joe Elliott, Rick Savage, Rick Allen, Phil Collen и Vivian Campbell. Все подробности доступны по этому адресу.













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