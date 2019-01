сегодня



RICK ALLEN благодарен фанатам за то, что DEF LEPPARD попадут в Зал Славы Рок-н-ролла



В ходе разговора в программе "Debatable", барабанщик DEF LEPPARD RICK ALLEN поведал о своем счастье быть включенным в Зал Славы рок-н-ролла и той благодарности, какую он испытывает к поклонникам за это событие.



«Сразу по окончании последнего тура, я помню, что мы сидели в машине с Joe и просто восклицали: "Ого! Так круто, что люди знают о нашем существование. И огромное число электронных писем и благодарностей от них — это очень круто и прекрасно!".



DEF LEPPARD побили показатели Stevie Nicks, Todd Rundgren, THE ZOMBIES и THE CURE и победили в Rock And Roll Hall Of Fame Fan Vote. Британские рокеры набрали 547,647 голосов, Stevie Nicks (427,844), Todd Rundgren (365,370), THE ZOMBIES (329,052) и THE CURE (264,443).



По правилам зала, пятерка лучших получает один голос, который плюсуется к мнению 900 человек, отбирающих музыкантов для включения. Это означает, что каждый голос, отданный в поддержку DEF LEPPARD, принес им 0.00182599 балла. Однако несмотря на этот факт, Rick считает иначе:



«Я думаю, что голосование поклонников повлияло на окончательное решение — просто потому, что за нас было отдано столько голосов».



















