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Def Leppard

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20 янв 2019 : 		 RICK ALLEN благодарен фанатам за то, что DEF LEPPARD попадут в Зал Славы Рок-н-ролла

13 янв 2019 : 		 Рассказ о туре DEF LEPPARD

8 янв 2019 : 		 JOE ELLIOTT рассказал, что DEF LEPPARD не видели реальных денег до 1988 года

18 дек 2018 : 		 Рождественское видео DEF LEPPARD

14 дек 2018 : 		 DEF LEPPARD будут введены в Зал славы рок-н-ролла

29 ноя 2018 : 		 Кавер-версия хита DEPECHE MODE от DEF LEPPARD

13 окт 2018 : 		 Рождественская песня от DEF LEPPARD

12 окт 2018 : 		 Концертный альбом DEF LEPPARD получил золото

28 авг 2018 : 		 Вокалист DEF LEPPARD вспоминает Мика Ронсона

13 авг 2018 : 		 Вокалист DEF LEPPARD присоединился на сцене к BILLY JOEL

25 июл 2018 : 		 DEF LEPPARD, ELYSIAN BREWING и ROCK & BREWS выпускают пиво

19 июл 2018 : 		 DEF LEPPARD записали кавер на песню DEPECHE MODE

19 июн 2018 : 		 Гитарист DEF LEPPARD о новом альбоме

1 июн 2018 : 		 Лирик-видео DEF LEPPARD

29 май 2018 : 		 DEF LEPPARD записали две песни для SPOTIFY

28 май 2018 : 		 Гитарист TRIXTER вновь выступает с DEF LEPPARD

24 май 2018 : 		 Лирик-видео DEF LEPPARD

17 май 2018 : 		 DEF LEPPARD выпускают пиво

9 май 2018 : 		 Видео с текстом от DEF LEPPARD

27 мар 2018 : 		 Первый из четырех бокс-сетов DEF LEPPARD выйдет летом

8 мар 2018 : 		 Винил DEF LEPPARD выйдет весной

23 ноя 2017 : 		 DEF LEPPARD приступили к сочинению

31 июл 2017 : 		 Фрагмент документального фильма DEF LEPPARD

28 июл 2017 : 		 Фрагмент документального фильма DEF LEPPARD

18 июл 2017 : 		 Гитарист DEF LEPPARD записал трек в честь Joe Satriani

14 июл 2017 : 		 Трейлер к документальному фильму DEF LEPPARD
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RICK ALLEN благодарен фанатам за то, что DEF LEPPARD попадут в Зал Славы Рок-н-ролла



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В ходе разговора в программе "Debatable", барабанщик DEF LEPPARD RICK ALLEN поведал о своем счастье быть включенным в Зал Славы рок-н-ролла и той благодарности, какую он испытывает к поклонникам за это событие.

«Сразу по окончании последнего тура, я помню, что мы сидели в машине с Joe и просто восклицали: "Ого! Так круто, что люди знают о нашем существование. И огромное число электронных писем и благодарностей от них — это очень круто и прекрасно!".

DEF LEPPARD побили показатели Stevie Nicks, Todd Rundgren, THE ZOMBIES и THE CURE и победили в Rock And Roll Hall Of Fame Fan Vote. Британские рокеры набрали 547,647 голосов, Stevie Nicks (427,844), Todd Rundgren (365,370), THE ZOMBIES (329,052) и THE CURE (264,443).

По правилам зала, пятерка лучших получает один голос, который плюсуется к мнению 900 человек, отбирающих музыкантов для включения. Это означает, что каждый голос, отданный в поддержку DEF LEPPARD, принес им 0.00182599 балла. Однако несмотря на этот факт, Rick считает иначе:

«Я думаю, что голосование поклонников повлияло на окончательное решение — просто потому, что за нас было отдано столько голосов».



RICK ALLEN Hopes Fan Vote Influenced Decision To Induct DEF LEPPARD Into ROCK AND ROLL HALL OF FAME






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

flagofhate


20 янв 2019, 22:34		Рика Аллена в первую очередь в этот Зал - чувак уж 35 лет одной рукой стучит, и неплохо, кстати!

Hellg


20 янв 2019, 23:36		Всё-таки без поддержки его группы, Рик Аллен даже не знаю где был бы сейчас...
Они его вытащили, можно сказать.


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