сегодня



DEF LEPPARD попали в десятку в США



По сообщению Billboard, новая работа DEF LEPPARD "Diamond Star Halos" была продана в США тиражом 34 000 эквивалентных экземпляров и попала на десятую строчку чартов Billboard 200. Это восьмой альбом группы, попавший в десять лучших дисков США.







+0 -0



просмотров: 162

