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Барабанщик DEF LEPPARD: «Нам повезло, что у нас такие преданные фанаты»



Rick Allen в недавнем интервью для Business Jet Traveler обсудил перемены в музыкальной индустрии:



«Музыкальная индустрия претерпела некоторые изменения, но нам повезло, что у нас есть преданные поклонники нашего возраста, и на наши концерты приходит много молодёжи. Я полагаю, что это происходит потому, что мы весьма опытны и серьёзно относимся к тому, что делаем. И я считаю, что люди получают прекрасные впечатления, потому что мы всегда устраиваем фантастическое шоу».



Кроме того, в интервью он высказался и о современном состоянии рок-музыки:



«Сейчас есть отличная музыка. Но вспомните, как в прежние времена вы шли в магазин, покупали виниловую пластинку или сингл, возвращались домой, включали пластинку, читали всё, что можно было прочитать на обложке альбома, и только так вы узнавали о группе. В наши дни людям, похоже, удобнее слушать музыку в потоковом режиме, и они не узнают так много об исполнителях, которых слушают, как мы в молодости».







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