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*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*Немецкой BIG 4 быть! 42
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 34
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 22
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Def Leppard

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7 авг 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Нам повезло, что у нас такие преданные фанаты»

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21 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления DEF LEPPARD

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30 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

20 июн 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Пенсия? Какая пенсия?!»

19 июн 2023 : 		 PHIL COLLEN — о прослушивании гитариста IRON MAIDEN в DEF LEPPARD

18 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

8 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

31 май 2023 : 		 Успехи в чартах DEF LEPPARD

24 май 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Вся фишка в американском акценте»

23 май 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Думаю, что тот, кто на меня напал, меня не знал»

22 май 2023 : 		 DEF LEPPARD отыграли на самой маленькой площадке за 35 лет

21 май 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Мы отлично провели время с MÖTLEY CRÜE»

5 май 2023 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

24 апр 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD всё ещё восстанавливается

18 апр 2023 : 		 Вокалист DEF LEPPARD — о байопике

3 апр 2023 : 		 Рок-богом для гитариста DEF LEPPARD является...

31 мар 2023 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

22 мар 2023 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Я пел с призраком, который жив»

20 мар 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD благодарен за поддержку

18 мар 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Я не боюсь сцены»

17 мар 2023 : 		 DEF LEPPARD с оркестром

16 мар 2023 : 		 На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде

14 мар 2023 : 		 Книга о DEF LEPPARD весной
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Барабанщик DEF LEPPARD: «Нам повезло, что у нас такие преданные фанаты»



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Rick Allen в недавнем интервью для Business Jet Traveler обсудил перемены в музыкальной индустрии:

«Музыкальная индустрия претерпела некоторые изменения, но нам повезло, что у нас есть преданные поклонники нашего возраста, и на наши концерты приходит много молодёжи. Я полагаю, что это происходит потому, что мы весьма опытны и серьёзно относимся к тому, что делаем. И я считаю, что люди получают прекрасные впечатления, потому что мы всегда устраиваем фантастическое шоу».

Кроме того, в интервью он высказался и о современном состоянии рок-музыки:

«Сейчас есть отличная музыка. Но вспомните, как в прежние времена вы шли в магазин, покупали виниловую пластинку или сингл, возвращались домой, включали пластинку, читали всё, что можно было прочитать на обложке альбома, и только так вы узнавали о группе. В наши дни людям, похоже, удобнее слушать музыку в потоковом режиме, и они не узнают так много об исполнителях, которых слушают, как мы в молодости».




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