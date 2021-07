сегодня



Вокалист DEF LEPPARD заявил, что исполнение песни на концерте памяти Фредди Меркьюри — лучшие минуты в его карьере



Во время выступления в последнем выпуске музыкальной серии "New & Approved" на 95.5 KLOS вокалист и основатель DEF LEPPARD Joe Elliott рассказал, каково было присоединиться к оставшимся в живых участникам QUEEN, вместе с Иэном Хантером, Дэвидом Боуи и Миком Ронсоном для исполнения песни MOTT THE HOOPLE "All The Young Dudes" на концерте в честь Фредди Меркьюри в апреле 1992 года на стадионе Уэмбли в Лондоне, Англия:



«С величайшим уважением ко всему, что сделала эта группа, это, должно быть, одни из лучших трёх или четырёх минут моей жизни на сцене — я готовился исполнить этот номер по разным причинам. Мы чествовали жизнь и времена Фредди Меркьюри, рассказывали миру о СПИДе. На момент этого концерта мы были № 1 во всём мире с песнями "Adrenalize" и "Let's Get Rocked". И на выступлении было так много наших музыкальных героев. Конечно же, оставшиеся участники QUEEN. Tony Iommi играл на ритм-гитаре с Brian'ом [May'ем, гитаристом QUEEN] почти весь сет — Tony из BLACK SABBATH. И посмотрите на всех остальных вокалистов, которые там были: Roger Daltrey, Robert Plant. И группы, которые выступали: такие как GN'R [GUNS N' ROSES] и мы сами, — это был невероятный момент. Было просто невероятно видеть всех, кто имел значение для нас как группы и как индивидуумов, на сцене, исполняющих гимн нашего поколения. Как я уже сказал, там были оставшиеся участники QUEEN, с Миком Ронсоном на гитаре, Дэвидом Боуи на саксофоне и Иэном Хантером, который пел. Это был один из тех моментов, когда Brian сказал: "Ты собираешься исполнить партии бэк-вокала?" А я ответил: "Попробуй меня остановить". И я помню, что пригласил Phil'a [Collen'a, гитариста DEF LEPPARD]. Сначала Phil сопротивлялся. Я сказал: "Если ты не сделаешь этого, ты будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь". И я словно похитил его, потащил за собой. Так что мы вдвоём были тенью по обе стороны от Brian'a May'я и пели с этим парнем, который стал нашим другом на всю жизнь десятилетием раньше. И это был просто волшебный момент; его невозможно повторить. Мы исполнили несколько удивительных вещей, начиная с 1979 года. Но эти четыре минуты были вишенкой на вершине огромного торта. Это было просто феноменально. Даже сейчас, когда я думаю об этом, у меня волосы на руках встают дыбом. Это просто фантастика, что мы оказались в нужном месте в нужное время. Это не имеет никакого отношения к нам. Эта песня, очевидно, была выбрана Brian'ом и Roger'ом [Taylor'ом, барабанщиком QUEEN], которые имели больше права голоса, чем кто-либо другой.



Единственной группой, перед которой QUEEN когда-либо выступали, были MOTT [THE HOOPLE]. Так что у нас есть связь с MOTT. Они сказали, что многому научились в своём ремесле, наблюдая за MOTT каждый вечер. Так что между QUEEN и MOTT THE HOOPLE есть любовь и уважение. Поэтому когда они сыграли свою вещь, чтобы выйти из строя и исполнить песню не из QUEEN, единственные два человека, с которыми они это делали, были Боуи и Иэн. Это было великолепно. И когда мы узнали о том, что они собираются это сделать, мы подумали: "Вау! Боуи, Хантер, Ронсон и QUEEN исполняют "Dudes" для полутора миллиардов человек в телеэфире и 90 тысяч человек на стадионе. Я должен быть частью этого. Так вершится история. Это было наивысшей точкой. Но я рад, что сделал это.



Эта песня всегда была на нашей периферии. Все знают, что это моя любимая песня. Мы исполняли её с Иэном, и она есть на [последнем бокс-сете DEF LEPPARD]. Мы исполнили её в Зале славы рок-н-ролла с Иэном и множеством специальных гостей — Сюзанной [Хоффс] из THE BANGLES, маленьким Стивеном [Ван Зандтом] из группы Брюса Спрингстина, Колином Бланстоуном и Родом Арджентом из THE ZOMBIES, Филом Манзанерой из ROXY MUSIC — все они хотели исполнить её. Эта песня также нашла отклик у них. Они были там не потому, что являлись большими поклонниками DEF LEPPARD, они были большими поклонниками песни. И они сказали: "Да, мы сделаем это. Это было бы здорово". Большая честь разделить с ними сцену и все эти годы».



















