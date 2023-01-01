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Новости
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 62
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 16
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 14
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*MARTY FRIEDMAN намекает 8
*Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот 8
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 8
*Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH 8
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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 62
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 16
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
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Def Leppard

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14 мар 2023 : 		 Книга о DEF LEPPARD весной

8 мар 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о поддерке туровых команд в пандемию

2 мар 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD — о туре с MÖTLEY CRÜE: «Это круто, словно ты находишься в школе со своими лучшими друзьями»

21 фев 2023 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Новый альбом целиком не играют на концертах, там развлекают хитами»

16 фев 2023 : 		 BRET MICHAELS: «В DEF LEPPARD я люблю...»

19 янв 2023 : 		 Архивам DEF LEPPARD два года

6 дек 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Нам нравится бросать вызов нашей истории»

22 ноя 2022 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

9 ноя 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о травме

5 ноя 2022 : 		 DEF LEPPARD — о прошедшем туре

20 окт 2022 : 		 Книга о DEF LEPPARD выйдет в 2023 году

30 сен 2022 : 		 За кулисами DEF LEPPARD

29 авг 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD — о стриминговых сервисах

8 авг 2022 : 		 Гитарист DEF LEPPARD считает новых музыкантов неинтересными

20 июл 2022 : 		 Басист DEF LEPPARD: «У меня лучшая работа на Земле!»

12 июл 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD присоединился на сцене к BILLY JOEL

8 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DEF LEPPARD

29 июн 2022 : 		 Косметичка от DEF LEPPARD

27 июн 2022 : 		 DEF LEPPARD — о туре

24 июн 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD исполняет THE BEATLES

23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DEF LEPPARD

21 июн 2022 : 		 Книга о DEF LEPPARD выйдет осенью

20 июн 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Это был наш самый мокрый концерт за почти 40 лет»

17 июн 2022 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

15 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DEF LEPPARD

14 июн 2022 : 		 DEF LEPPARD выпускают джин
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|||| сегодня

Книга о DEF LEPPARD весной



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Genesis Publications сообщили, что с девятого мая в твердом переплете будет доступна книга DEF LEPPARD "Definitely: The Official Story Of Def Leppard".




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