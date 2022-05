сегодня



DEF LEPPARD в программе "Jimmy Kimmel Live!"



DEF LEPPARD приняли участие в программе "Jimmy Kimmel Live!", где были исполнены три композиции: "Rock Of Ages" (из альбома "Pyromania"),"Hysteria" и "Pour Some Sugar On Me" (обе из "Hysteria").







