сегодня



DEF LEPPARD отмечают юбилей "Hysteria"



DEF LEPPARD отметят 33-летие с момента выхода "Hysteria" неделей специальных событий и трансляций — все подробности можно найти на их официальной Faceboo-странице.











+0 -0



просмотров: 137

