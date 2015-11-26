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У участников DEF LEPPARD есть убойный материал



Phil Collen из DEF LEPPARD в рамках недавнего интервью рассказал о грядущих проектах:



«У нас есть несколько дат на этот год, но всё зависит от вакцины — если они всё откроют, то... Нам остаётся только ждать. Планы есть, и мы готовы, всё круто.



Я также занят разными делами. Сочиняю с разными людьми, сочиняю с Joe, и у нас есть просто убойный материал. Группа всегда движется вперёд!



Я буквально только что закончил инструментал с Forest Robinson и Craig Martini, мы ждём, когда будет видео. У каждого будет своя часть, помните "Quadrant Four" Billy Cobham'а? У нас металл, двойная бочка — такая хардрок/панк/джаз-версия... Мы просто ждём, когда всё будет смонтировано».













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