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Концертное видео DEF LEPPARD



"Rocket" и "Bringin' On The Heartbreak", новые концертные видео группы DEF LEPPARD, доступны для просмотра ниже. Видео было записано в рамках выступления в Whisky A Go Go в 2022 году.







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