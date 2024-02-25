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*SLAYER вернулись! 72
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 21
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
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Def Leppard

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25 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

24 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

23 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

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Концертное видео DEF LEPPARD



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"Rocket" и "Bringin' On The Heartbreak", новые концертные видео группы DEF LEPPARD, доступны для просмотра ниже. Видео было записано в рамках выступления в Whisky A Go Go в 2022 году.

DEF LEPPARD Share Official Live Videos For "Rocket" And "Bringin' On The Heartbreak" From Whisky A Go Go Concert




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25 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
Послушал Rocket. Да, голос не такой уже и звонкий, но во всем остальном на высшем уровне, мощнейшие деды.

просмотров: 164

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