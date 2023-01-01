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Барабанщик DEF LEPPARD благодарен за поддержку



Rick Allen опубликовал следующее сообщение:



«Спасибо всем за вашу искреннюю поддержку. Ваша любовь и молитвы действительно помогают. Моя жена Лорен, к счастью, не была со мной во время инцидента. Сейчас мы вместе и работаем над восстановлением в безопасной обстановке.



Мы сосредоточены на исцелении всех вовлеченных. Мы просим вас присоединиться к нам в наших усилиях, чтобы перейти от растерянности и шока к состраданию и сочувствию. Мы понимаем, что этот акт насилия может вызвать потрясение у многих людей.



Мы думаем обо всех фанатах и поклонниках, тех, кто пришел на помощь в нашем глобальном сообществе. Вместе, благодаря любви, мы сможем пройти через эти трудные времена!»











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