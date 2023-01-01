Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 11
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
*Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле? 10
*Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот 8
*DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH 8
*JASON BONHAM: «Я был настоящим олимпийским чемпионом по алка... 7
*Бывший барабанщик MOTÖRHEAD категорически против пения ... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 11
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
[= ||| все новости группы



*

Def Leppard

*



20 мар 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD благодарен за поддержку

18 мар 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Я не боюсь сцены»

17 мар 2023 : 		 DEF LEPPARD с оркестром

16 мар 2023 : 		 На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде

14 мар 2023 : 		 Книга о DEF LEPPARD весной

8 мар 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о поддерке туровых команд в пандемию

2 мар 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD — о туре с MÖTLEY CRÜE: «Это круто, словно ты находишься в школе со своими лучшими друзьями»

21 фев 2023 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Новый альбом целиком не играют на концертах, там развлекают хитами»

16 фев 2023 : 		 BRET MICHAELS: «В DEF LEPPARD я люблю...»

19 янв 2023 : 		 Архивам DEF LEPPARD два года

6 дек 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Нам нравится бросать вызов нашей истории»

22 ноя 2022 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

9 ноя 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о травме

5 ноя 2022 : 		 DEF LEPPARD — о прошедшем туре

20 окт 2022 : 		 Книга о DEF LEPPARD выйдет в 2023 году

30 сен 2022 : 		 За кулисами DEF LEPPARD

29 авг 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD — о стриминговых сервисах

8 авг 2022 : 		 Гитарист DEF LEPPARD считает новых музыкантов неинтересными

20 июл 2022 : 		 Басист DEF LEPPARD: «У меня лучшая работа на Земле!»

12 июл 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD присоединился на сцене к BILLY JOEL

8 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DEF LEPPARD

29 июн 2022 : 		 Косметичка от DEF LEPPARD

27 июн 2022 : 		 DEF LEPPARD — о туре

24 июн 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD исполняет THE BEATLES

23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DEF LEPPARD

21 июн 2022 : 		 Книга о DEF LEPPARD выйдет осенью
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик DEF LEPPARD благодарен за поддержку



zoom
Rick Allen опубликовал следующее сообщение:

«Спасибо всем за вашу искреннюю поддержку. Ваша любовь и молитвы действительно помогают. Моя жена Лорен, к счастью, не была со мной во время инцидента. Сейчас мы вместе и работаем над восстановлением в безопасной обстановке.

Мы сосредоточены на исцелении всех вовлеченных. Мы просим вас присоединиться к нам в наших усилиях, чтобы перейти от растерянности и шока к состраданию и сочувствию. Мы понимаем, что этот акт насилия может вызвать потрясение у многих людей.

Мы думаем обо всех фанатах и поклонниках, тех, кто пришел на помощь в нашем глобальном сообществе. Вместе, благодаря любви, мы сможем пройти через эти трудные времена!»






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 113

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом