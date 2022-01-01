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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео IN FLAMES 31
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 17
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Def Leppard

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21 июн 2022 : 		 Книга о DEF LEPPARD выйдет осенью

20 июн 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Это был наш самый мокрый концерт за почти 40 лет»

17 июн 2022 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

15 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DEF LEPPARD

14 июн 2022 : 		 DEF LEPPARD выпускают джин

9 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DEF LEPPARD

8 июн 2022 : 		 DEF LEPPARD попали в десятку в США

2 июн 2022 : 		 Почему для DEF LEPPARD важен формат альбома

30 май 2022 : 		 DEF LEPPARD в программе "Jimmy Kimmel Live!"

30 май 2022 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «А я не против повторить!»

29 май 2022 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

27 май 2022 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

25 май 2022 : 		 JOE ELLIOTT: «Новый альбом DEF LEPPARD не появился бы, если бы не пандемия»

23 май 2022 : 		 Новая песня DEF LEPPARD

19 май 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD поработал с женой

17 май 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD сравнил новый альбом с квантовым скачком

3 май 2022 : 		 Видео с текстом от DEF LEPPARD

20 апр 2022 : 		 Новая песня DEF LEPPARD

26 мар 2022 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

21 мар 2022 : 		 DEF LEPPARD — о новом альбоме

17 мар 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEF LEPPARD

16 мар 2022 : 		 Новая песня DEF LEPPARD выйдет завтра

15 мар 2022 : 		 DEF LEPPARD отметили 42 года "On Through The Night"

25 фев 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Без Чарли я бы не стал играть»

21 фев 2022 : 		 Кавер-версия DEF LEPPARD от BOMBER ALLEY

12 фев 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD уверен, что туру с MÖTLEY CRÜE быть
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|||| сегодня

Книга о DEF LEPPARD выйдет осенью



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По сообщению Foyles, Book Depository, книга о DEF LEPPARD "Definitely: The Official Story Of Def Leppard" будет выпущена 25 ноября.




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