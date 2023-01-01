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Как барабанщик DEF LEPPARD научился играть одной рукой



DEF LEPPARD опубликовали видео, в котором Rick Allen и Phil Collen рассказали о том, как Rick смог играть материал коллектива одной рукой после трагического инцидента в Англии в 1984 году.







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