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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 25
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
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Def Leppard

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Новое видео DEF LEPPARD



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"Hysteria", новое видео группы DEF LEPPARD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Drastic Symphonies, выходящего 16 мая:

Трек-лист:

01. Turn To Dust
02. Paper Sun
03. Animal
04. Pour Some Sugar On Me (Stripped Version)
05. Hysteria
06. Love Bites
07. Goodbye For Good This Time
08. Love
09. Gods Of War
10. Angels (Can't Help You Now)
11. Bringin' On The Heartbreak
12. Switch 625
13. Too Late For Love
14. When Love & Hate Collide
15. Kings Of The World




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