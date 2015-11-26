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Барабанщик DEF LEPPARD рассказал, как преодолел последствия аварии, в которой потерял руку



В декабре прошлого года исполнилось 35 лет с тех пор, как барабанщик DEF LEPPARD Rick Allen потерял левую руку в тяжёлой автокатастрофе, которая произошла в Англии. Тогда ему пришлось заново учиться играть на барабанах, а производитель ударных инструментов Simmons работал с ним над созданием специальной установки. Группа пережила трудное время вместе с Allen'ом, и барабанщику удалось преодолеть последствия аварии, которая могла бы положить конец карьере большинства людей.



Вот как Allen вспоминает то время в интервью для Modern Drummer:



«Я помню, как пришёл в себя больнице и понял, что со мной случилось в результате аварии, и, честно говоря, захотел исчезнуть. Я больше не хотел ничего делать. А потом я начал получать письма со всего мира... Мне приходили слова одобрения отовсюду — от моей семьи, от парней [из группы], от людей со всего мира. И я не знаю, что произошло, но я открыл силу человеческого духа и просто сказал себе, что я могу это сделать. Так что это была действительно коллективная победа. Поддержка, которую я получал от других людей, потом проявилась в желании добиться успеха.



Коллеги по группе оставили принятие решения за мной, хочу ли я продолжать или нет, и дали мне время, чтобы развить действительно совершенно новый стиль [игры]. Время — это всё, что мне было нужно. Мне нужно было время, чтобы обрести уверенность в себе и понять, что я могу это сделать. Никто никогда меня не торопил. Я думаю, это было самое главное — дать мне время, чтобы я мог найти себя».













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