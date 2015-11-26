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Def Leppard

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17 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: вторая неделя

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8 июн 2020 : 		 Запись выступления DEF LEPPARD в Зале славы рок-н-ролла будет выпущена на виниле

5 июн 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD в обучающем видео

18 май 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

16 май 2020 : 		 "Slang" DEF LEPPARD исполнилось 24

11 май 2020 : 		 Рассказ об издании нового релиза DEF LEPPARD

5 май 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

30 апр 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста DEF LEPPARD

29 апр 2020 : 		 THE RIVER Z исполняют DEF LEPPARD

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11 апр 2020 : 		 Трейлер нового релиза DEF LEPPARD
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Барабанщик DEF LEPPARD рассказал, как преодолел последствия аварии, в которой потерял руку



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В декабре прошлого года исполнилось 35 лет с тех пор, как барабанщик DEF LEPPARD Rick Allen потерял левую руку в тяжёлой автокатастрофе, которая произошла в Англии. Тогда ему пришлось заново учиться играть на барабанах, а производитель ударных инструментов Simmons работал с ним над созданием специальной установки. Группа пережила трудное время вместе с Allen'ом, и барабанщику удалось преодолеть последствия аварии, которая могла бы положить конец карьере большинства людей.

Вот как Allen вспоминает то время в интервью для Modern Drummer:

«Я помню, как пришёл в себя больнице и понял, что со мной случилось в результате аварии, и, честно говоря, захотел исчезнуть. Я больше не хотел ничего делать. А потом я начал получать письма со всего мира... Мне приходили слова одобрения отовсюду — от моей семьи, от парней [из группы], от людей со всего мира. И я не знаю, что произошло, но я открыл силу человеческого духа и просто сказал себе, что я могу это сделать. Так что это была действительно коллективная победа. Поддержка, которую я получал от других людей, потом проявилась в желании добиться успеха.

Коллеги по группе оставили принятие решения за мной, хочу ли я продолжать или нет, и дали мне время, чтобы развить действительно совершенно новый стиль [игры]. Время — это всё, что мне было нужно. Мне нужно было время, чтобы обрести уверенность в себе и понять, что я могу это сделать. Никто никогда меня не торопил. Я думаю, это было самое главное — дать мне время, чтобы я мог найти себя».

DEF LEPPARD





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