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Вокалист DEF LEPPARD — о стриминговых сервисах



В новом интервью журналу Goldmine Joe Elliott заявил, что потоковые музыкальные сервисы, такие как Spotify и Apple Music, помогли утвердиться DEF LEPPARD в качестве «крутой группы с традициями»:



«Вы должны помнить: мы были одними из тех, кто дольше всех оставался в стороне от цифровой музыкальной революции. Мы не объявляли о нашей цифровой сделке, пока я и Neal Schon не сделали промо для стадионного тура JOURNEY в январе 2018 год. И то потому, что в прошлом мне приходилось звонить нашему менеджменту и говорить: "Сколько копий продано?" А в ответ: Я свяжусь с вами через две недели", а потом приходилось звонить кому-то, и они рылись в картотеке в поисках листка бумаги. А сейчас тебе говорят: "Хотите знать, сколько раз вас посмотрели сегодня утром в Венесуэле?" Теперь доступна эта мгновенная информация. И на днях мне сказали, что с января 18-го года у нас почти шесть миллиардов прослушиваний. Я такой: "Вот это да, это просто безумие!" Вряд ли это можно сравнивать с Тейлор Свифт или Адель, но для нас это просто невероятно, понимаете? И эти вещи, опять же, вдохновляют нас двигаться вперёд. И кроме того, теперь вы понимаете, что если у вас так много прослушиваний в Южной Америке, вам имеет смысл запланировать тур в том месте, где вас слушают. Раньше эта информация всегда была догадкой. Теперь это информационная магистраль.



А между стримингом и социальными медиа, которые вы можете связать вместе, рука об руку, мы имеем уникальную ситуацию вечного транспортного канала. Теперь не нужно ждать до обеда четверга, пока выйдут музыкальные журналы, как это было раньше в Великобритании. У нас были Record Mirror, Disc, NME, Sounds, и все они выходили в четверг. И все они содержали практически одну и ту же информацию, но приходилось пролистать их, чтобы увидеть, кто находится в туре, какие песни рецензируются, а затем сделать заказ, чтобы купить диск. Теперь всё совершенно иначе, но не менее захватывающе. Я не думаю, что это естественно, но всё остальное, будь то игры, музыка или новости, любая информация, тот факт, что она мгновенна, может приедаться. Но, по крайней мере, у вас есть всего две или три минуты, чтобы уловить то, что вам нужно. Вам не нужно ждать до 10 часов, пока выйдут новости, чтобы узнать, что происходит в мире. Вы можете сесть в туалете, глянуть там, глянуть здесь, и узнать, что происходит. [Смеётся]. Так что с музыкальной точки зрения я считаю, что это действительно помогает всем артистам, но я рад, что мы попридержали коней, потому что это дало большой толчок нашему каталогу, когда мы наконец-то объявили об этом».







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