сегодня



Барабанщик DEF LEPPARD всё ещё восстанавливается



Rick Allen опубликовал следующее сообщение:



«Огромное спасибо всем вам за поддержку и любовь в течение последнего месяца. Я всё ещё восстанавливаюсь и готовлю свой разум и тело к предстоящему туру DEF LEPPARD. Просто хотел передать вам привет и сообщить: "There Will Be Rock!"»











+0 -0



( 1 ) просмотров: 205