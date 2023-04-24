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*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 31
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 15
*Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы 15
*Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...... 14
*GRAVDAL подвели итоги года (ПВА) 12
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Def Leppard

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17 мар 2023 : 		 DEF LEPPARD с оркестром

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19 янв 2023 : 		 Архивам DEF LEPPARD два года

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Барабанщик DEF LEPPARD всё ещё восстанавливается



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Rick Allen опубликовал следующее сообщение:

«Огромное спасибо всем вам за поддержку и любовь в течение последнего месяца. Я всё ещё восстанавливаюсь и готовлю свой разум и тело к предстоящему туру DEF LEPPARD. Просто хотел передать вам привет и сообщить: "There Will Be Rock!"»






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24 апр 2023
rassol
Руку отращивает?

просмотров: 205

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