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Барабанщик DEF LEPPARD о выходе на пенсию



У Rick'a Allen'a в недавней беседе спросили, думал ли он и его коллеги о пенсии:



«Мы никогда не говорим о последнем шоу. Это своего рода слон в комнате, которого никто не замечает. И знаете что? Мы просто будем продолжать делать это так долго, как только сможем. И если честно, THE ROLLING STONES продолжают поднимать планку каждый год. И я думаю, что они снова отправятся в турне, так что нам не на что жаловаться».







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