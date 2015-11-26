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30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD



DEF LEPPARD запустили серию видеороликов, названных "30 Day Fitness Challenge With Phil Collen", которые включают 30-дневную фитнес-программу. Collen'у 62 года, и он старается держать себя в форме.













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