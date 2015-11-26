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Def Leppard

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DEF LEPPARD выпустят очередную "Hysteria"



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Вокалист DEF LEPPARD Joe Elliott в рамках недавнего интервью подтвердил, что группа по случаю сорокалетней годовщины альбома "Hysteria" выпустит новый бокс-сет в 2027 году:

«Мы поставили точку и сказали, что больше не будем выпускать релизы, посвящённые 35-й или 37-й годовщине. Например, когда старый менеджмент [на рекорд-лейбле] был у руля, они выпустили двойную делюкс-версию "Hysteria" на 19-ю годовщину. И мне очень жаль до сих пор, что это случилось, но тогда мы все просто сказали: "Неужели вы не могли просто подождать один год?" Это те вещи, которые выводили нас из себя как группу. Теперь всё это в прошлом.

Мы не хотим ничего выпускать до 40-й [годовщины]. В этом нет никакого смысла. Это нечестно по отношению к фанатам, пока мы действительно не покопаемся в архивах и не найдём материал, [который стоит выпустить]. И я готов озвучить: ничего не сохранилось от сессий Джима Стейнмана (он имеет в виду ранние записи "Hysteria", которые DEF LEPPARD сделали с автором песен Meat Loaf, хотевшего сделать запись с сырым звучанием, что противоречило интересам группы в создании более масштабной первозданной поп-работы). Они никогда не увидят свет, потому что ничего нет. Всё было стёрто в то время, когда мы записывали альбом. Но есть черновые миксы, возможно, инструментальные версии некоторых вещей.

Самое печальное в отношении "Hysteria" то, что большая часть плёнок потерялась, поэтому вы даже не можете сделать ремикс, потому что всё записывалось в цифровом формате. Многие вещи даже не были записаны на плёнку, они были на жёстких дисках и записывались параллельно с записью. Потом эти вещи были задвинуты в дальний угол, поедены пауками, ну а сейчас, если всё это подключить, то либо ничего не работает, либо просто не к чему подключать ввиду отсутствия в настоящее время таких устройств. Потому что в то время технология была в зачаточном состоянии; это сейчас всё просто. Все наши старые материалы, например, аналоговые ленты, мы перенесли в Pro Tools и можем делать с ними всё, что угодно. Но есть промежуточный период, который, можно сказать, потерян. Но какой-то материал всё равно остался.

Так что да — мы можем сохранить большую часть "Hysteria" для бокс-сета, посвящённого 40-летию. Но это как в фильме о Бонде "Никогда не говори никогда". Мы не говорим "никогда", потому что нас уговаривают, а потом мы можем сказать: "Вообще-то я не знаю, о чём мы думали, когда говорили, что не будем этого делать, потому что на самом деле мы должны это сделать". С возрастом вещи становятся более ценными».

DEF LEPPARD





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