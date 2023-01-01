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Вокалист DEF LEPPARD: «Новый альбом целиком не играют на концертах, там развлекают хитами»



Вокалист DEF LEPPARD Joe Elliott в рамках недавнего интервью бразильской станции 89 A Rádio Rock ответил на вопрос, что поклонники вправе ждать от концертов в начале марта:



«Послушайте, что бы я вам ни сказал, достаточно зайти в Интернет и набрать "Setlist.com", чтобы узнать всё, что мы делали.



Мы не собираемся слишком сильно менять программу, потому что каждый вечер у нас разная публика. И это единственная особенность, которую критики этой ситуации никогда не принимают во внимание.



Если бы мы играли перед теми же пятьюдесятью тысячами человек каждый вечер, мы бы больше меняли сеты. Но это всегда разные люди. Ты убираешь одну песню и исполняешь другую, и кто-то приходит и говорит: "Они не сыграли "Photograph" или "Они не сыграли "Foolin'". Они сыграли что-то другое". Так мы можем угодить кому-то, критику в мягком кресле. Мы не собираемся этого делать.



Мы, естественно, будем играть песни, которые люди хотят услышать. Это то, что делают THE ROLLING STONES, Пол Маккартни, GENESIS, U2 — все, кто существует уже много лет. DEPECHE MODE, QUEEN...



Фанаты приходят на стадионы не для того, чтобы их просвещали, они приходят, чтобы их развлекали. Если вы собираетесь просвещать людей, то играйте в маленьком заведении и исполняйте новый альбом для тех, кому это действительно важно. Мы же делаем некую смесь из всего.



У нас есть фантастическая возможность в течение следующих двух лет активно продвигать наш последний альбом, так что мы, безусловно, будем это делать. Когда мы начали тур в Америке, мы исполнили 4 новые песни из 16, так что 25 процентов сета составлял новый материал. На стадионе это неслыханная практика. После 10 концертов мы пересмотрели этот подход и решили, что, возможно, нам стоит добавить ещё одну старую песню, поэтому мы сократили список до трёх. Но всё равно мы играли три новые песни в 90-минутном сете, и это, я думаю, прекрасная для нас форма. Это не чрезмерное увлечение, когда публика говорит: "Я этого не знаю", потому что вы окружаете новые песни теми, с которыми они знакомы. Так что аудитория простит вам четыре минуты новой песни, если они её не знают, но половина людей у сцены её знает.



Так что здесь нужно найти тонкую грань, чтобы добиться правильного баланса. Именно так мы и поступим в Бразилии — мы будем играть песни, которые вы знаете, и песни, которые мы бы хотим, чтобы вы узнали. Но не слишком много новых, и хороший баланс нашего бэк-каталога, начиная со второго альбома и далее по списку».







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