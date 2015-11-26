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DEF LEPPARD открыли виртуальный музей



DEF LEPPARD официально открыли "Def Leppard Vault". Группа разместила этот инновационный цифровой музей, основанный на сокровищах из истории коллектива и включающий эксклюзивные никогда ранее не публиковавшиеся фотографии, продукты, видео-, аудиокомментарии, интервью и многое другое. Группа будет продолжать лично курировать и регулярно обновлять этот онлайн-центр как центр своего прошлого, настоящего и будущего. Он будет расти вместе с их карьерой, так как они будут постоянно добавлять новые артефакты и контент в течение следующих недель, месяцев и лет.



















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