Профессиональное видео с выступления DEF LEPPARD



Профессиональное видео с выступления DEF LEPPARD, которое состоялось 26 мая в Whisky A Go Go, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Take What You Want

02. Animal

03. Foolin'

04. Armageddon It

05. Kick (live premiere)

06. Love Bites

07. Excitable

08. Rocket

09. Bringin' On The Heartbreak

10. Switch 625

11. Hysteria

12. Pour Some Sugar On Me



Encore:



13. Rock Of Ages

Encore:

13. Rock Of Ages

14. Photograph







