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Def Leppard

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DEF LEPPARD с оркестром



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DEF LEPPARD в мае выпустят альбом "Drastic Symphonies", записанный с лондонским Royal Philharmonic Orchestra.

Joe Elliott сказал:

«DEF LEPPARD всегда любили отклоняться от привычных путей — например, работать с Tim'ом McGraw, Taylor Swift и Alison Krauss. Поэтому, когда нам предложили обратиться к нашему бэк-каталогу вместе с Королевским филармоническим оркестром, все мы с радостью согласились. Хотя мы далеко не первая группа, которая когда-либо делала подобное, работа непосредственно с оркестром на Abbey Road над некоторыми из наших композиций с оркестровкой показалась нам настолько хорошей возможностью, что мы не смогли от неё отказаться».

Трек-лист:

01. Turn To Dust
02. Paper Sun
03. Animal
04. Pour Some Sugar On Me (Stripped Version)
05. Hysteria
06. Love Bites
07. Goodbye For Good This Time
08. Love
09. Gods Of War
10. Angels (Can't Help You Now)
11. Bringin' On The Heartbreak
12. Switch 625
13. Too Late For Love
14. When Love & Hate Collide
15. Kings Of The World




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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17 мар 2023
M
Mike Barlow
Вот так всегда. Ждёшь когда да симфоальбома созреют Maiden, а его решают записать Leppard....
17 мар 2023
T
Toney Moon
Mike Barlow, .Битлы с Пёрплами всё равно раньше всех. Какая разница, кто это сделает следующим, спустя более, чем 50 лет?
17 мар 2023
M
Mike Barlow
Toney Moon, maiden я люблю, а Леппарды просто есть..... Да и мэйденовский материал больше напрашивается на оркестр, чем леппардовский.
17 мар 2023
gravitgroove
Mike Barlow, maiden этого не делают как раз по причине Purple и Metallica.

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