DEF LEPPARD с оркестром



DEF LEPPARD в мае выпустят альбом "Drastic Symphonies", записанный с лондонским Royal Philharmonic Orchestra.



Joe Elliott сказал:



«DEF LEPPARD всегда любили отклоняться от привычных путей — например, работать с Tim'ом McGraw, Taylor Swift и Alison Krauss. Поэтому, когда нам предложили обратиться к нашему бэк-каталогу вместе с Королевским филармоническим оркестром, все мы с радостью согласились. Хотя мы далеко не первая группа, которая когда-либо делала подобное, работа непосредственно с оркестром на Abbey Road над некоторыми из наших композиций с оркестровкой показалась нам настолько хорошей возможностью, что мы не смогли от неё отказаться».



Трек-лист:



01. Turn To Dust

02. Paper Sun

03. Animal

04. Pour Some Sugar On Me (Stripped Version)

05. Hysteria

06. Love Bites

07. Goodbye For Good This Time

08. Love

09. Gods Of War

10. Angels (Can't Help You Now)

11. Bringin' On The Heartbreak

12. Switch 625

13. Too Late For Love

14. When Love & Hate Collide

15. Kings Of The World







