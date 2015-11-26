19 авг 2020



Гитарист IRON MAIDEN мог оказаться в DEF LEPPARD



В рамках недавней беседы гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith ответил на вопрос о давно циркулирующих слухах о том, что после смерти Стива Кларка в 1991 году он мог оказаться в DEF LEPPARD:



«Хм... (Долгая пауза)... Я был... Да, я мог. Я не очень уверен... Я хочу написать больше книг, это как раз может быть в следующей! (Смеётся.) Есть об этом целая история, есть целая история!»







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