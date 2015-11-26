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Def Leppard

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19 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN мог оказаться в DEF LEPPARD

5 авг 2020 : 		 DEF LEPPARD отмечают юбилей "Hysteria"

2 авг 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: четвертая неделя, часть II

31 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: четвертая неделя, часть I

30 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: третья неделя

17 июл 2020 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

17 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: вторая неделя

14 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: первая неделя

13 июл 2020 : 		 Факты об альбом DEF LEPPARD High N’ Dry

6 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD

10 июн 2020 : 		 "Euphoria" от DEF LEPPARD 21 год

9 июн 2020 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Может, будет и альбом»

8 июн 2020 : 		 Запись выступления DEF LEPPARD в Зале славы рок-н-ролла будет выпущена на виниле

5 июн 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD в обучающем видео

18 май 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

16 май 2020 : 		 "Slang" DEF LEPPARD исполнилось 24

11 май 2020 : 		 Рассказ об издании нового релиза DEF LEPPARD

5 май 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

30 апр 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста DEF LEPPARD

29 апр 2020 : 		 THE RIVER Z исполняют DEF LEPPARD

24 апр 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста DEF LEPPARD

19 апр 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

11 апр 2020 : 		 Трейлер нового релиза DEF LEPPARD

28 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

27 мар 2020 : 		 Выход нового релиза DEF LEPPARD отложен

26 мар 2020 : 		 Joe Elliott: «DEF LEPPARD и IRON MAIDEN — единственные, кто выжил из NWOBHM»
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|||| 19 авг 2020

Гитарист IRON MAIDEN мог оказаться в DEF LEPPARD



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В рамках недавней беседы гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith ответил на вопрос о давно циркулирующих слухах о том, что после смерти Стива Кларка в 1991 году он мог оказаться в DEF LEPPARD:

«Хм... (Долгая пауза)... Я был... Да, я мог. Я не очень уверен... Я хочу написать больше книг, это как раз может быть в следующей! (Смеётся.) Есть об этом целая история, есть целая история!»

IRON MAIDEN Guitarist ADRIAN SMITH Confirms He Was In Line For A Job With DEF LEPPARD -



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

gravitgroove


20 авг 2020, 01:50		Было где-то (может, просто слух), что побоялись его брать, мол, стиль не совпадает, хотя вот те альбомы второй половины 80-х пропитаны АОР-ом не меньше, чем те же Гепарды со своей поп-"истерией", местами даже покрасивше будет, имхо. Одно соло в Sea of Madness и тема под ним чего стоят


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