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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 45
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 22
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 20
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 20
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 18
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Def Leppard

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28 авг 2023 : 		 В туре с DEF LEPPARD

7 авг 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Нам повезло, что у нас такие преданные фанаты»

31 июл 2023 : 		 Как барабанщик DEF LEPPARD научился играть одной рукой

25 июл 2023 : 		 DEF LEPPARD в Швейцарии

21 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления DEF LEPPARD

12 июл 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «За последние годы я стал намного уверенней!»

30 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

20 июн 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Пенсия? Какая пенсия?!»

19 июн 2023 : 		 PHIL COLLEN — о прослушивании гитариста IRON MAIDEN в DEF LEPPARD

18 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

8 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

31 май 2023 : 		 Успехи в чартах DEF LEPPARD

24 май 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Вся фишка в американском акценте»

23 май 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Думаю, что тот, кто на меня напал, меня не знал»

22 май 2023 : 		 DEF LEPPARD отыграли на самой маленькой площадке за 35 лет

21 май 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Мы отлично провели время с MÖTLEY CRÜE»

5 май 2023 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

24 апр 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD всё ещё восстанавливается

18 апр 2023 : 		 Вокалист DEF LEPPARD — о байопике

3 апр 2023 : 		 Рок-богом для гитариста DEF LEPPARD является...

31 мар 2023 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

22 мар 2023 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Я пел с призраком, который жив»

20 мар 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD благодарен за поддержку

18 мар 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Я не боюсь сцены»

17 мар 2023 : 		 DEF LEPPARD с оркестром

16 мар 2023 : 		 На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде
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|||| 28 авг 2023

В туре с DEF LEPPARD



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DEF LEPPARD опубликовали новый ролик, посвященный текущему турне группы.

DEF LEPPARD Release Behind The World Tour, Episode 13: Sturgis & Fargo; Video




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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28 авг 2023
L
LU---
начало ролика ЗАВАЛИЛО Весь пафос и прикол,который дальше
как же так

просмотров: 239

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