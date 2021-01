сегодня



Гитарист DEF LEPPARD — о лучшем совете



Гитарист DEF LEPPARD Phil Collen в рамках беседы с "The French Connection: The Music Business And Beyond", новым подкастом, ведущим которого является гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French, ответил на вопрос о том, каким был лучший совет, что он получил в жизни:



«Я постоянно получаю отличные советы. Ian Hunter... Когда умер Мик Ронсон, у нас был бенефис в Хаммерсмит-Одеон. И там был Roger Taylor из QUEEN, была группа парней. Mick Jones из THE CLASH — много разных групп. У нас с Joe была группа под названием CYBERNAUTS, в которой играли ребята из выступавших с Боуи, — Trevor Bolder, Woody Woodmansey на ударных, и мы исполняли песни Боуи. Когда мы делали это, я репетировал с Ian'ом, и он сказал: "Когда тебе 55, ты перестаёшь волноваться, ты перестаёшь беспокоиться о вещах как человек". И я у него спросил: "Что ты имеешь в виду?" А он отвечает: "Ты не волнуешься, если тебя осуждают 16- или 20-летние, неважно, какие они модные. Тебе действительно всё равно". И я такой: "Правда? Ну ладно". И около 50 или около того я сам это понял — ты перестаешь беспокоиться об этом, и это такая замечательная мысль. Жаль, что я не понял этого раньше, потому что ты волнуешься, ты беспокоишься о вещах, которые на самом деле не стоят того, чтобы на их счёт переживать. Очевидно, что группа должна быть великолепной, ты должен продолжать писать песни, ты должен держать этот уровень совершенства, но я говорю о вещах, которые тебя отвлекают, о том, что ты говоришь: "Мне это не нравится". Если кто-то думает, что это не круто, пошёл он на хер — это действительно не имеет значения. И я считаю, что это был отличный совет!»













