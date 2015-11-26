Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер Алекси Лайхо 81
*DON DOKKEN: «Если твой президент, у которого друзья Ким Чен ... 56
*С Новым годом! 33
*У лидера KREATOR есть 15 песен 22
*Барабанщик METALLICA: «Пройдёт не менее года, когда вернутся... 21
[= ||| все новости группы



*

Def Leppard

*



6 янв 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD — о лучшем совете

2 янв 2021 : 		 DEF LEPPARD откроют архивы в январе

26 дек 2020 : 		 DEF LEPPARD открыли архивы

18 дек 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD с женой проведут благотворительный концерт

10 дек 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD назван лучшим

25 ноя 2020 : 		 Факты об альбоме DEF LEPPARD X

10 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза DEF LEPPARD

27 сен 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD рассказал, как преодолел последствия аварии, в которой потерял руку

18 сен 2020 : 		 Концерты DEF LEPPARD выйдут в аудиоверсиях

16 сен 2020 : 		 Участники DEF LEPPARD на новом альбоме THE STRUTS

19 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN мог оказаться в DEF LEPPARD

5 авг 2020 : 		 DEF LEPPARD отмечают юбилей "Hysteria"

2 авг 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: четвертая неделя, часть II

31 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: четвертая неделя, часть I

30 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: третья неделя

17 июл 2020 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

17 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: вторая неделя

14 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: первая неделя

13 июл 2020 : 		 Факты об альбом DEF LEPPARD High N’ Dry

6 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD

10 июн 2020 : 		 "Euphoria" от DEF LEPPARD 21 год

9 июн 2020 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Может, будет и альбом»

8 июн 2020 : 		 Запись выступления DEF LEPPARD в Зале славы рок-н-ролла будет выпущена на виниле

5 июн 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD в обучающем видео

18 май 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

16 май 2020 : 		 "Slang" DEF LEPPARD исполнилось 24
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист DEF LEPPARD — о лучшем совете



*
zoom
*
* *
Гитарист DEF LEPPARD Phil Collen в рамках беседы с "The French Connection: The Music Business And Beyond", новым подкастом, ведущим которого является гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French, ответил на вопрос о том, каким был лучший совет, что он получил в жизни:

«Я постоянно получаю отличные советы. Ian Hunter... Когда умер Мик Ронсон, у нас был бенефис в Хаммерсмит-Одеон. И там был Roger Taylor из QUEEN, была группа парней. Mick Jones из THE CLASH — много разных групп. У нас с Joe была группа под названием CYBERNAUTS, в которой играли ребята из выступавших с Боуи, — Trevor Bolder, Woody Woodmansey на ударных, и мы исполняли песни Боуи. Когда мы делали это, я репетировал с Ian'ом, и он сказал: "Когда тебе 55, ты перестаёшь волноваться, ты перестаёшь беспокоиться о вещах как человек". И я у него спросил: "Что ты имеешь в виду?" А он отвечает: "Ты не волнуешься, если тебя осуждают 16- или 20-летние, неважно, какие они модные. Тебе действительно всё равно". И я такой: "Правда? Ну ладно". И около 50 или около того я сам это понял — ты перестаешь беспокоиться об этом, и это такая замечательная мысль. Жаль, что я не понял этого раньше, потому что ты волнуешься, ты беспокоишься о вещах, которые на самом деле не стоят того, чтобы на их счёт переживать. Очевидно, что группа должна быть великолепной, ты должен продолжать писать песни, ты должен держать этот уровень совершенства, но я говорю о вещах, которые тебя отвлекают, о том, что ты говоришь: "Мне это не нравится". Если кто-то думает, что это не круто, пошёл он на хер — это действительно не имеет значения. И я считаю, что это был отличный совет!»

DEF LEPPARD





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Rutger


6 янв 2021, 17:40		Лучший совет был от Вольфа Хоффманна, сменить тупое название.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 81

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом