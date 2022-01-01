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*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
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Def Leppard

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Вокалист DEF LEPPARD: «Нам нравится бросать вызов нашей истории»



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В новом интервью колумбийскому Radioacktiva вокалист DEF LEPPARD Joe Elliott объяснил, что заставляет группу сочинять и записывать новую музыку:

«Это наше занятие по жизни. Когда мы только собрались, выступление перед публикой было приоритетом — этого хочет каждая группа, потому что мы все выпендрёжники, — давайте будем честными. Но не получится выйти на сцену, если не написать несколько песен. Никто не собирается быть кавер-группой вечно, поэтому нужно сочинять свои композиции. Это у нас в ДНК, потому что группы, которым мы подражали в детстве, — THE WHO, THE [ROLLING] STONES, THE KINKS, THE BEATLES. А потом, когда я стал немного старше, лет в 10–12, я начал слушать Дэвида Боуи, T.REX, QUEEN, MOTT THE HOOPLE, SLADE, а затем и панк-сцену — THE [SЕХ] PISTOLS, THE CLASH. Я видел эти группы, они сочиняли свои собственные песни. Это наше призвание. Только недавно появились группы, которым 30, 35, 40 лет. Когда мы начинали, не было 40-летних групп. LED ZEPPELIN были ещё вместе; они были вместе всего восемь-девять лет, когда мы образовались. THE ROLLING STONES и THE WHO было, наверное, по 15 лет. Это просто безумие. Так что не было никаких артистов с богатым наследием. В нашем сознании с подросткового возраста заложено, что если ты в группе, то от тебя ждут, что ты будешь писать музыку. И когда мы стали старше, мы просто никогда не теряли этого желания сочинять.

В тот день, когда у меня не будет новых песен, я иссякну, как и все мы, но мы продолжаем вдохновлять друг друга... В моей голове постоянно рождаются новые идеи, и это одна из причин, почему мы продолжаем сочинять: потому что мы просто не можем остановиться. Нам нравится бросать вызов нашей истории. "Pour Some Sugar On Me", "Photograph", "Rock Of Ages", "When Love And Hate Collide" и "Let's Get Rocked" могут быть нашими самыми известными песнями, но мы как артисты должны думать, что это не обязательно лучшие песни, которые мы когда-либо написали или напишем. Мы должны бросить себе вызов и думать, что можем написать песню ещё лучше. Она может быть не такой популярной, и она всегда будет бороться с историей — песней, которой 30, 40 лет, но мы ещё не написали свою лучшую песню. Так что мы продолжаем этим заниматься».




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