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*Новая песня BLUT AUS NORD 42
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 38
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 24
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 14
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*

Def Leppard

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Гитарист DEF LEPPARD: «Пенсия? Какая пенсия?!»



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Phil Collen в интервью на Graspop Metal Meeting ответил на вопрос, собирается ли он на покой:

«Не в таком состоянии. В этом-то и дело. Если бы это была тяжелая борьба... Но это не про меня. Я тренируюсь каждый день. Я веган. Я не пью уже 36 лет. Так что все эти факторы мне очень помогают. Посмотрите, например, на Mick Jagger - у него есть физиотерапевт, у него беговая дорожка в комнате. А у нас есть тренер. С нами работает наш шеф-повар. Так что если вы продолжаете делать всё это, и вы серьезно относитесь к процессу... Мы занимаемся вокальной разминкой. Мы по-настоящему поем [вживую]; на самом деле это реально делаем мы. Но на протяжении всего времени мы практикуемся, тренируемся и проделываем все эти процедуры. Так что пока мы можем заниматься всем этим и при этом становиться лучше, какая тут пенсия?!»




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