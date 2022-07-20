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*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 20
*DAVID ELLEFSON в DIETH 18
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Def Leppard

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|||| сегодня

Басист DEF LEPPARD: «У меня лучшая работа на Земле!»



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DEF LEPPARD опубликовали новый ролик, рассказывающий о том, как для коллектива проходит "The Stadium Tour", в рамках которого басист коллектива, Rick Savage, признаётся в том, что у него «лучшая работа на Земле».




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20 июл 2022
gravitgroove
Да уж, непыльная. Самые незамысловатые басс-партии в истории рок-мейнстрима.
20 июл 2022
Atheist666
gravitgroove, да, в формате DL особой работы у басиста нету, потому что есть вторая гитара, которая и держит ритм. А вот в группах с одной гитарой басистом попотеть приходится.

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