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Басист DEF LEPPARD: «У меня лучшая работа на Земле!»



DEF LEPPARD опубликовали новый ролик, рассказывающий о том, как для коллектива проходит "The Stadium Tour", в рамках которого басист коллектива, Rick Savage, признаётся в том, что у него «лучшая работа на Земле».







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