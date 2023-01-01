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Гитарист DEF LEPPARD: «Мы отлично провели время с MÖTLEY CRÜE»



Гитарист DEF LEPPARD Phil Collen в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как прошёл для коллектива тур с MÖTLEY CRÜE:



«Мы настоящие друзья с MÖTLEY. Я знаю их с 83-го года. И они замечательные. С ними здорово гастролировать. Здорово, что мы все уже повзрослели. У нас с Nikki Sixx дни рождения с разницей в четыре дня и год. У нас обоих пятеро детей, мы оба вернулись с другой стороны, и мы все повзрослели. И это потрясающе. Мы играем свою музыку по всему миру. Так что, если честно, очень здорово работать с ними в одной команде. Мы отрываемся по полной».







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