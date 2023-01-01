Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 24
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 17
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
*DAVID LEE ROTH продолжает танцевать 14
*Басиста MARDUK выгнали за пьянство 13
*Видео с выступления W.A.S.P. 13
*Гитарист SLAYER скинул 500 000 13
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 24
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 17
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
[= ||| все новости группы



*

Def Leppard

*



21 май 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Мы отлично провели время с MÖTLEY CRÜE»

5 май 2023 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

24 апр 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD всё ещё восстанавливается

18 апр 2023 : 		 Вокалист DEF LEPPARD — о байопике

3 апр 2023 : 		 Рок-богом для гитариста DEF LEPPARD является...

31 мар 2023 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

22 мар 2023 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Я пел с призраком, который жив»

20 мар 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD благодарен за поддержку

18 мар 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Я не боюсь сцены»

17 мар 2023 : 		 DEF LEPPARD с оркестром

16 мар 2023 : 		 На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде

14 мар 2023 : 		 Книга о DEF LEPPARD весной

8 мар 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о поддерке туровых команд в пандемию

2 мар 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD — о туре с MÖTLEY CRÜE: «Это круто, словно ты находишься в школе со своими лучшими друзьями»

21 фев 2023 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Новый альбом целиком не играют на концертах, там развлекают хитами»

16 фев 2023 : 		 BRET MICHAELS: «В DEF LEPPARD я люблю...»

19 янв 2023 : 		 Архивам DEF LEPPARD два года

6 дек 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Нам нравится бросать вызов нашей истории»

22 ноя 2022 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

9 ноя 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о травме

5 ноя 2022 : 		 DEF LEPPARD — о прошедшем туре

20 окт 2022 : 		 Книга о DEF LEPPARD выйдет в 2023 году

30 сен 2022 : 		 За кулисами DEF LEPPARD

29 авг 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD — о стриминговых сервисах

8 авг 2022 : 		 Гитарист DEF LEPPARD считает новых музыкантов неинтересными

20 июл 2022 : 		 Басист DEF LEPPARD: «У меня лучшая работа на Земле!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист DEF LEPPARD: «Мы отлично провели время с MÖTLEY CRÜE»



zoom
Гитарист DEF LEPPARD Phil Collen в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как прошёл для коллектива тур с MÖTLEY CRÜE:

«Мы настоящие друзья с MÖTLEY. Я знаю их с 83-го года. И они замечательные. С ними здорово гастролировать. Здорово, что мы все уже повзрослели. У нас с Nikki Sixx дни рождения с разницей в четыре дня и год. У нас обоих пятеро детей, мы оба вернулись с другой стороны, и мы все повзрослели. И это потрясающе. Мы играем свою музыку по всему миру. Так что, если честно, очень здорово работать с ними в одной команде. Мы отрываемся по полной».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 86

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом