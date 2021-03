сегодня



Гитарист DEF LEPPARD : «Люблю я THE POLICE»



В рамках недавнего разговора с подкастом "No Sleep 'Til Sudbury" гитарист DEF LEPPARD Phil Collen назвал THE POLICE своей любимой группой всех времён и народов:



«Думаю, что Стинг был и по сути остаётся моим любимым автором песен. Он может соблюдать тонкую грань между прекрасной песней и попсовой глупостью. У него есть карт-бланш — он может творить всё что захочет... "Every Breath You Take" — одна из песен на все времена. "Walking On The Moon" — у меня от неё мурашки. И сколько бы я ни пытался написать "Every Breath You Take", всё время получалось "Walking On The Moon". И я считаю, такой был звук команды — общий дух и всё такое. Все вокруг этого были настоящим гибридом — они делали регги и рок во времена панка. Но при этом у них было куда больше яда, куда больше, чем у обычных пяти парней... Они все из джаза, они играли в джазовых командах до этой группы, но огонь в игре такой, что закачаешься. Stewart Copeland один из моих самых любимых барабанщиков всех времён. И если собрать эту троицу, то рождается настоящая магия. И где бы я ни услышал их, мурашки гарантированы. Я знаю, что повторяюсь, но THE POLICE постоянно вызывают у меня такую реакцию. Я видел их, когда они вновь собирались, и повторюсь: это была магия. Это моя любимая группа, но я считаю, что Стинг — самый удивительный автор песен. Он может написать классику или глупую поп-песенку — не имеет значения».



















