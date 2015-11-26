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Def Leppard

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12 мар 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Люблю я THE POLICE»

16 фев 2021 : 		 У участников DEF LEPPARD есть убойный материал

31 янв 2021 : 		 Код для архивов DEF LEPPARD

20 янв 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD о возможной книге

14 янв 2021 : 		 DEF LEPPARD открыли виртуальный музей

13 янв 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD уверен, что стадионный тур будет в 2021!

6 янв 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD — о лучшем совете

2 янв 2021 : 		 DEF LEPPARD откроют архивы в январе

26 дек 2020 : 		 DEF LEPPARD открыли архивы

18 дек 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD с женой проведут благотворительный концерт

10 дек 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD назван лучшим

25 ноя 2020 : 		 Факты об альбоме DEF LEPPARD X

10 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза DEF LEPPARD

27 сен 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD рассказал, как преодолел последствия аварии, в которой потерял руку

18 сен 2020 : 		 Концерты DEF LEPPARD выйдут в аудиоверсиях

16 сен 2020 : 		 Участники DEF LEPPARD на новом альбоме THE STRUTS

19 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN мог оказаться в DEF LEPPARD

5 авг 2020 : 		 DEF LEPPARD отмечают юбилей "Hysteria"

2 авг 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: четвертая неделя, часть II

31 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: четвертая неделя, часть I

30 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: третья неделя

17 июл 2020 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

17 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: вторая неделя

14 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: первая неделя

13 июл 2020 : 		 Факты об альбом DEF LEPPARD High N’ Dry

6 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD
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Гитарист DEF LEPPARD: «Люблю я THE POLICE»



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В рамках недавнего разговора с подкастом "No Sleep 'Til Sudbury" гитарист DEF LEPPARD Phil Collen назвал THE POLICE своей любимой группой всех времён и народов:

«Думаю, что Стинг был и по сути остаётся моим любимым автором песен. Он может соблюдать тонкую грань между прекрасной песней и попсовой глупостью. У него есть карт-бланш — он может творить всё что захочет... "Every Breath You Take" — одна из песен на все времена. "Walking On The Moon" — у меня от неё мурашки. И сколько бы я ни пытался написать "Every Breath You Take", всё время получалось "Walking On The Moon". И я считаю, такой был звук команды — общий дух и всё такое. Все вокруг этого были настоящим гибридом — они делали регги и рок во времена панка. Но при этом у них было куда больше яда, куда больше, чем у обычных пяти парней... Они все из джаза, они играли в джазовых командах до этой группы, но огонь в игре такой, что закачаешься. Stewart Copeland один из моих самых любимых барабанщиков всех времён. И если собрать эту троицу, то рождается настоящая магия. И где бы я ни услышал их, мурашки гарантированы. Я знаю, что повторяюсь, но THE POLICE постоянно вызывают у меня такую реакцию. Я видел их, когда они вновь собирались, и повторюсь: это была магия. Это моя любимая группа, но я считаю, что Стинг — самый удивительный автор песен. Он может написать классику или глупую поп-песенку — не имеет значения».

DEF LEPPARD








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