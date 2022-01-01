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*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
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Def Leppard

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Гитарист DEF LEPPARD считает новых музыкантов неинтересными



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В новом интервью Listen Next! Phil Collen ответил на вопрос о том, какому артисту или артистам DEF LEPPARD передадут эстафету, когда он и его коллеги по группе решат уйти на покой:

«Я не знаю. Вообще-то я всё ещё жду их. Полно всякой музыки, но достойной очень мало. Я думаю, проблема в аудитории TikTok и YouTube.

Когда группы или артисты сочиняли раньше, это было потому, что они хотели стать артистами, хотели выразить себя, написать песни, поделиться ими и сказать: "Зацените это", а не "Посмотрите на меня. Пожалуйста, любите меня". Я не хочу показаться старой брюзгой, но я заметил именно это. И я всё ещё жду кого-то вроде Принса, LED ZEPPELIN или чего-то ещё, в чём было бы что-то интересное. В этом смысле подобного очень мало.

METALLICA круты, когда ты их видишь, разница сразу саметна. GUNS N' ROSES — потрясающие. Я больше не вижу этого [в новых артистах], я не вижу этой звёздной энергии. Я не вижу ничего подобного. Вот чего я жду. Ничего подобного не было. NIRVANA была... FOO FIGHTERS — это ответвление NIRVANA. И я люблю FOO FIGHTERS, я считаю их крутыми. Но когда появилась NIRVANA, я подумал: "Вот это да, это потрясающе". SЕХ PISТОLS — потрясающие. Но я просто жду, всё ещё жду».

Когда интервьюер заметил, что рок-сцене не хватает будущих хедлайнеров фестивалей, Phil сказал:

«Этот вопрос возникает довольно часто. Меня спрашивают: "А как насчёт этого?" А я ничего интересного не слышу. Я слышу производные вещи и музыку, которая не вдохновляет. А она должна вдохновлять. Так что я всё ещё жду. И так в любом жанре музыки. В хип-хопе то же самое. Ты ждёшь, чтобы что-то услышать... Или R&B. Если послушать старый R&B — Стиви Уандера, Марвина Гэя и всё в таком духе — ничего подобного больше нет, ни души, ни вибраций, ни всего остального. Я думаю, что всем стало комфортно в том, что не требует такого совершенства. Такие таланты появляются редко».




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