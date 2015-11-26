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Def Leppard

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31 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: четвертая неделя, часть I

30 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: третья неделя

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17 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: вторая неделя
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Барабанщик DEF LEPPARD не удивлён переносу тура



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В рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" барабанщик DEF LEPPARD Rick Allen обсудил новости о переносе "The Stadium Tour" с MÖTLEY CRÜE, POISON и JOAN JETT & THE BLACKHEARTS:

«Я знал, что ещё один перенос возможен, но эта новость не могла исходить от меня. Я думаю, что будь то спорт, музыка, театр — всё дело в промоутерах, которые занимаются этим, и это был их выбор. Я думаю, что они приняли правильное решение, потому что я считаю, что главным приоритетом должно быть здоровье и благополучие людей. Поэтому я понимаю, почему они приняли такое решение.

Я полагаю, что если бы мы поехали в этом году, то, возможно, тур получился бы немного более фрагментарным, а не таким, в котором мы смогли бы отыграть все концерты от начала до конца. Так что это облом, но, тем не менее, мы оказались в этой ситуации.

Я отчасти предполагал, что подобное случится, потому что когда я увидел перенос тура RAGE AGAINST THE MACHINE, то подумал: "Похоже, мы следующие"».

Затем Allen добавил, что он и его коллеги по группе DEF LEPPARD разочарованы тем, что не смогут снова выступить в США до следующего года.

«Мы очень расстроены, потому что мы, без сомнения, хотели выступить здесь. Прошло уже много времени с нашего визита. И я знаю, что у нас такие преданные поклонники. Это просто невероятно. Тот факт, что мы получили самое большое количество голосов за включение в Зал славы [рок-н-ролла] — это ведь все голоса фанатов. Так что наши поклонники совершенно особенные; я имею в виду, они всегда были нашей опорой. И я сочувствую им, я сочувствую нам. Но я просто хочу, чтобы люди пришли на шоу и были в безопасности».

DEF LEPPARD



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