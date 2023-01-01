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*Новое видео METALLICA 47
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 43
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 18
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 18
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
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Def Leppard

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Гитарист DEF LEPPARD — о туре с MÖTLEY CRÜE: «Это круто, словно ты находишься в школе со своими лучшими друзьями»



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В новом интервью Radioacktiva Colombia Phil'aCollen'a из Def Leppard попросили описать, какими были гастроли с MÖTLEY CRÜE в последнее время, он ответил:

«Это здорово. Мы знаем их уже много лет. Я знаю их всех с начала 1980-х — и мы играли с ними в первый раз в 1983-м. Это круто, словно ты находишься в школе со своими лучшими друзьями. Это по-настоящему весело. У нас есть общий зафрахтованный самолёт на время тура, на котором мы все летаем. И это здорово.

Две группы всё ещё рядом. И я думаю, что это имеет большее значение, когда ты становишься старше. Есть такая вещь, как молодость, но также есть нечто удивительное в том, чтобы сделать это позже, что заставляет тебя — я не знаю — ценить это больше».




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