сегодня



Гитарист DEF LEPPARD — о туре с MÖTLEY CRÜE: «Это круто, словно ты находишься в школе со своими лучшими друзьями»



В новом интервью Radioacktiva Colombia Phil'aCollen'a из Def Leppard попросили описать, какими были гастроли с MÖTLEY CRÜE в последнее время, он ответил:



«Это здорово. Мы знаем их уже много лет. Я знаю их всех с начала 1980-х — и мы играли с ними в первый раз в 1983-м. Это круто, словно ты находишься в школе со своими лучшими друзьями. Это по-настоящему весело. У нас есть общий зафрахтованный самолёт на время тура, на котором мы все летаем. И это здорово.



Две группы всё ещё рядом. И я думаю, что это имеет большее значение, когда ты становишься старше. Есть такая вещь, как молодость, но также есть нечто удивительное в том, чтобы сделать это позже, что заставляет тебя — я не знаю — ценить это больше».







+0 -0



просмотров: 196

