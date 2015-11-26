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*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 99
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*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 32
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Def Leppard

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25 ноя 2020 : 		 Факты об альбоме DEF LEPPARD X

10 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза DEF LEPPARD

27 сен 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD рассказал, как преодолел последствия аварии, в которой потерял руку

18 сен 2020 : 		 Концерты DEF LEPPARD выйдут в аудиоверсиях

16 сен 2020 : 		 Участники DEF LEPPARD на новом альбоме THE STRUTS

19 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN мог оказаться в DEF LEPPARD

5 авг 2020 : 		 DEF LEPPARD отмечают юбилей "Hysteria"

2 авг 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: четвертая неделя, часть II

31 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: четвертая неделя, часть I

30 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: третья неделя

17 июл 2020 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

17 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: вторая неделя

14 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: первая неделя

13 июл 2020 : 		 Факты об альбом DEF LEPPARD High N’ Dry

6 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD

10 июн 2020 : 		 "Euphoria" от DEF LEPPARD 21 год

9 июн 2020 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Может, будет и альбом»

8 июн 2020 : 		 Запись выступления DEF LEPPARD в Зале славы рок-н-ролла будет выпущена на виниле

5 июн 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD в обучающем видео

18 май 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

16 май 2020 : 		 "Slang" DEF LEPPARD исполнилось 24

11 май 2020 : 		 Рассказ об издании нового релиза DEF LEPPARD

5 май 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

30 апр 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста DEF LEPPARD

29 апр 2020 : 		 THE RIVER Z исполняют DEF LEPPARD

24 апр 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста DEF LEPPARD
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Факты об альбоме DEF LEPPARD X



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Видео с фактами об альбоме DEF LEPPARD "X" доступно для просмотра ниже.

DEF LEPPARD - X Album Facts Video Streaming



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