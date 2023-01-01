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*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 59
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
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Def Leppard

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|||| 26 окт 2023

История DEF LEPPARD не подходит для байопика



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В недавнем интервью с гитаристом DEF LEPPARD у него спросили, считает ли он, что когда-то будет и по истории его группы снят такой же фильм, как о QUEEN и Элтоне Джоне:

«Я так не думаю... Про QUEEN и Элтона Джона — это всё было здорово. Они справились. По-моему, у них куда более интересная история. И плюс вы это уже видели. Рок-группа начинает работать, приходит к успеху, кто-то умирает — всегда одно и то же. И так уже было. Так что я не думаю, что они смогут повторить подобное. А то, что сделали для нас VH1/MTV, — это телевизионный час, то есть 50 минут с рекламой и прочим. Вот что это было - низкий бюджет, все эти мелочи. Так что да, я не думаю, что это когда-нибудь будет впечатляющим, но скорее это было просто знакомство, чем что-либо еще».




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