26 окт 2023



История DEF LEPPARD не подходит для байопика



В недавнем интервью с гитаристом DEF LEPPARD у него спросили, считает ли он, что когда-то будет и по истории его группы снят такой же фильм, как о QUEEN и Элтоне Джоне:



«Я так не думаю... Про QUEEN и Элтона Джона — это всё было здорово. Они справились. По-моему, у них куда более интересная история. И плюс вы это уже видели. Рок-группа начинает работать, приходит к успеху, кто-то умирает — всегда одно и то же. И так уже было. Так что я не думаю, что они смогут повторить подобное. А то, что сделали для нас VH1/MTV, — это телевизионный час, то есть 50 минут с рекламой и прочим. Вот что это было - низкий бюджет, все эти мелочи. Так что да, я не думаю, что это когда-нибудь будет впечатляющим, но скорее это было просто знакомство, чем что-либо еще».







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