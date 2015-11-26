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JOE ELLIOTT рассказал, что DEF LEPPARD не видели реальных денег до 1988 года



В новом интервью с "This Is Money" вокалиста DEF LEPPARD Joe Elliott'а спросили, получал ли он когда-нибудь бешеные деньги. «Нет, — ответил он. — Как только группа стала успешной, через систему пошло много денег. Это не было чем-то вроде выигрыша в лотерею. Всё было честно и разумно с точки зрения того, что мы как группа вложили».



«Мы не видели больших денег до осени 1983 года, когда получили чек за альбом и тур "Pyromania", — продолжил он. — К тому времени, несмотря на то, что мы продали шесть миллионов пластинок, у нас был семилетний долг лейблу, который нужно было погасить. Конечно, когда мы получили этот чек, это был самый большой счёт, который я когда-либо видел. Я точно не могу вспомнить сколько это было, но это было больше чем 20 000 фунтов стерлингов — эквивалент 65 000 фунтов стерлингов сегодня. Но из-за наших долгов мы не видели реальных денег до 1988 года, когда альбом "Hysteria" был продан тиражом более чем 12 миллионов копий по всему миру».



Elliott сказал, что он не инвестирует в фондовый рынок, назвав его колесом рулетки, в которую он не хочет играть: «Я бы предпочёл купить дом и сдавать его в аренду. Я предпочитаю кирпичи и цементный раствор. У меня есть пенсия. Когда мы подписали нашу первую рекордную сделку, мне было 18 лет, у нас был адвокат, который позаботился о том, чтобы у нас появилась пенсия в тот же день. Мы стояли в зале заседаний, пили виски, курили сигары, и я помню, как сказал: "Что, пенсия? Погоди, нам даже не 20 лет". Лично я забыл об этом, пока не сказал, что могу забрать её в 55. Но я не коснулся её, потому что мне это не нужно».



Отвечая на вопрос, каким был лучший год в его финансовой жизни, Elliott сказал: «Возможно, 1998 год, может быть, 1992 год, когда мы выпустили "Adrenalize", но, на самом деле я ожидаю, что это будет прошлый год. Мы провели 50 концертов в Соединенных Штатах и проехали через Японию, Австралию и Новую Зеландию — везде были аншлаги. Я не собираюсь хвастаться, сколько я заработал в прошлом году, но я не без гроша».











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