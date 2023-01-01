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*SABATON — новая жертва культуры отмены? 77
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar... 22
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
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Def Leppard

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19 янв 2023 : 		 Архивам DEF LEPPARD два года

6 дек 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Нам нравится бросать вызов нашей истории»

22 ноя 2022 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

9 ноя 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о травме

5 ноя 2022 : 		 DEF LEPPARD — о прошедшем туре

20 окт 2022 : 		 Книга о DEF LEPPARD выйдет в 2023 году

30 сен 2022 : 		 За кулисами DEF LEPPARD

29 авг 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD — о стриминговых сервисах

8 авг 2022 : 		 Гитарист DEF LEPPARD считает новых музыкантов неинтересными

20 июл 2022 : 		 Басист DEF LEPPARD: «У меня лучшая работа на Земле!»

12 июл 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD присоединился на сцене к BILLY JOEL

8 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DEF LEPPARD

29 июн 2022 : 		 Косметичка от DEF LEPPARD

27 июн 2022 : 		 DEF LEPPARD — о туре

24 июн 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD исполняет THE BEATLES

23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DEF LEPPARD

21 июн 2022 : 		 Книга о DEF LEPPARD выйдет осенью

20 июн 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Это был наш самый мокрый концерт за почти 40 лет»

17 июн 2022 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

15 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DEF LEPPARD

14 июн 2022 : 		 DEF LEPPARD выпускают джин

9 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DEF LEPPARD

8 июн 2022 : 		 DEF LEPPARD попали в десятку в США

2 июн 2022 : 		 Почему для DEF LEPPARD важен формат альбома

30 май 2022 : 		 DEF LEPPARD в программе "Jimmy Kimmel Live!"

30 май 2022 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «А я не против повторить!»
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Архивам DEF LEPPARD два года



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Вокалист DEF LEPPARD Joe Elliott опубликовал небольшое видео в честь двухлетия "The Vault".

DEF LEPPARD Celebrate The Vault's 2nd Anniversary; JOE ELLIOTT Shares Video Message




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