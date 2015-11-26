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Def Leppard

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13 янв 2019 : 		 Рассказ о туре DEF LEPPARD

8 янв 2019 : 		 JOE ELLIOTT рассказал, что DEF LEPPARD не видели реальных денег до 1988 года

18 дек 2018 : 		 Рождественское видео DEF LEPPARD

14 дек 2018 : 		 DEF LEPPARD будут введены в Зал славы рок-н-ролла

29 ноя 2018 : 		 Кавер-версия хита DEPECHE MODE от DEF LEPPARD

13 окт 2018 : 		 Рождественская песня от DEF LEPPARD

12 окт 2018 : 		 Концертный альбом DEF LEPPARD получил золото

28 авг 2018 : 		 Вокалист DEF LEPPARD вспоминает Мика Ронсона

13 авг 2018 : 		 Вокалист DEF LEPPARD присоединился на сцене к BILLY JOEL

25 июл 2018 : 		 DEF LEPPARD, ELYSIAN BREWING и ROCK & BREWS выпускают пиво

19 июл 2018 : 		 DEF LEPPARD записали кавер на песню DEPECHE MODE

19 июн 2018 : 		 Гитарист DEF LEPPARD о новом альбоме

1 июн 2018 : 		 Лирик-видео DEF LEPPARD

29 май 2018 : 		 DEF LEPPARD записали две песни для SPOTIFY

28 май 2018 : 		 Гитарист TRIXTER вновь выступает с DEF LEPPARD

24 май 2018 : 		 Лирик-видео DEF LEPPARD

17 май 2018 : 		 DEF LEPPARD выпускают пиво

9 май 2018 : 		 Видео с текстом от DEF LEPPARD

27 мар 2018 : 		 Первый из четырех бокс-сетов DEF LEPPARD выйдет летом

8 мар 2018 : 		 Винил DEF LEPPARD выйдет весной

23 ноя 2017 : 		 DEF LEPPARD приступили к сочинению

31 июл 2017 : 		 Фрагмент документального фильма DEF LEPPARD

28 июл 2017 : 		 Фрагмент документального фильма DEF LEPPARD

18 июл 2017 : 		 Гитарист DEF LEPPARD записал трек в честь Joe Satriani
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Гитарист DEF LEPPARD хотел записать кавер-версию ABBA



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Гитарист DEF LEPPARD Vivian Campbell недавно поговорил о решении группы записать кавер-версию хита DEPECHE MODE "Personal Jesus" для сборника лучших тем, а также исполнить его в студии Spotify.

«Mike прислал нам всем письмо с идеей сделать кавер-версию для Spotify. Они хотели какой-то классический трек группы, и мы выбрали "Hysteria", и что-то, что было бы совсем другого жанра — не из мира хард-рока. Не кавер-версию какой-нибудь темы AC/DC или QUEEN и всё в таком духе. Моей первой мыслью была ABBA. Я подумал, что будет просто убойно сделать тему ABBA из-за вокалов. Так что я отправил всем ответ: "Knowing Me, Knowing You" ABBA. Я считал, что это будет хорошая роковая версия. Плюс ко всему, там есть небольшая инструментальная часть, которая отлично была бы подана на гитаре. Я знаю, что это слегка радостная тема, поэтому мы бы могли нагнать немного мрачности. Но никто не повёлся. Вторым вариантом был "Personal Jesus" DEPECHE MODE, и все согласились. Так что мы её и записали. И, если честно, это намного, просто намного проще, чем было бы сделать тему ABBA. Но я всё ещё думаю о том, что в один прекрасный день записать какую-нибудь песню ABBA. Однажды».



VIVIAN CAMPBELL Wanted DEF LEPPARD To Cover ABBA




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