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Гитарист DEF LEPPARD хотел записать кавер-версию ABBA



Гитарист DEF LEPPARD Vivian Campbell недавно поговорил о решении группы записать кавер-версию хита DEPECHE MODE "Personal Jesus" для сборника лучших тем, а также исполнить его в студии Spotify.



«Mike прислал нам всем письмо с идеей сделать кавер-версию для Spotify. Они хотели какой-то классический трек группы, и мы выбрали "Hysteria", и что-то, что было бы совсем другого жанра — не из мира хард-рока. Не кавер-версию какой-нибудь темы AC/DC или QUEEN и всё в таком духе. Моей первой мыслью была ABBA. Я подумал, что будет просто убойно сделать тему ABBA из-за вокалов. Так что я отправил всем ответ: "Knowing Me, Knowing You" ABBA. Я считал, что это будет хорошая роковая версия. Плюс ко всему, там есть небольшая инструментальная часть, которая отлично была бы подана на гитаре. Я знаю, что это слегка радостная тема, поэтому мы бы могли нагнать немного мрачности. Но никто не повёлся. Вторым вариантом был "Personal Jesus" DEPECHE MODE, и все согласились. Так что мы её и записали. И, если честно, это намного, просто намного проще, чем было бы сделать тему ABBA. Но я всё ещё думаю о том, что в один прекрасный день записать какую-нибудь песню ABBA. Однажды».















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