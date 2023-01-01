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BRET MICHAELS: «В DEF LEPPARD я люблю...»



BRET MICHAELS в программе "Pete McMurray Show" ответил на вопрос о том, что он любит в DEF LEPPARD:



«Они не стареют. А их музыка... Я должен сказать вам, что мне нравится в DEF LEPPARD... Помимо того, что они потрясающие, милые ребята, у них много грандиозных хитов, но знаете, что в них самое замечательное? Они так же, как и я, — а я говорю как артист — любят включать новую музыку в свой сет. А я, как фанат, люблю послушать новую песню.



Слушайте, я хочу услышать классические хиты — не поймите меня неправильно — но причина, по которой они стали хитами, в том, что кто-то их крутил и играл, чтобы мы могли их услышать.



И мне нравится, что они добавили новые вещи, смешали их со старыми хитами. И это было здорово!»







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