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Def Leppard

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Гитарист DEF LEPPARD: «Я физически развитый гитарист благодаря тем артистам, которые оказали на меня влияние»



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В новом интервью Sweetwater бывшего участника группы DIO и нынешнего гитариста DEF LEPPARD Vivian'a Campbell'a спросили, что именно в стиле игры Гэри Мура оказало влияние на его собственный подход к игре на гитаре. Vivian ответил:

«Интенсивность. Он был увлечён. Он был предан игре на гитаре. В игре есть своя специфика. Я физически развитый гитарист благодаря тем артистам, которые оказали на меня влияние. Когда я начинал, Рори Галлахер был моим первым альбомом, первым концертом, моим вторым концертом, моим третьим, четвёртым и пятым концертами, потому что в 1970-е в Белфаст больше никто не приезжал. Я встречался с Рори в Ольстер-холле каждое Рождество, он давал серию концертов. Но Рори был очень физически развитым игроком. Он играл блюз. Он использовал бенды, тяжёлые струны, искусственные флажолеты, палм-мьютинг, это очень тяжело для правой руки гитариста. А потом, когда я открыл для себя игру Гэри Мура, это было то же самое, но в 10 или в 100 раз сложнее — физически сложное, интенсивное вибрато, тяжёлый палм-мьютинг.

Когда я в первый раз поехал в Лос-Анджелес в начале 1980-х, чтобы записать альбом "Holy Diver" с Ронни Джеймсом Дио и другими ребятами, там было так много великих гитаристов. И мы как раз говорили перед эфиром о некоторых великих гитаристах в Лос-Анджелесе, которые вызывали восхищение: "Это невероятно. Как вы так играете?" А играют они так потому, что едва касаются струн. А я не мог этого сделать. Так что я провёл несколько лет — первые годы в Лос-Анджелесе — в сильном разочаровании, пытаясь изменить свой стиль, потому что я хотел играть как те парни. Я хотел играть как Пол Гилберт, но не мог, потому что у меня слишком тяжёлые и неуклюжие руки».




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