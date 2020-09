сегодня



Участники DEF LEPPARD на новом альбоме THE STRUTS



Музыканты DEF LEPPARD Joe Elliott и Phil Collen приняли гостевое участие в записи композиции THE STRUTS "I Hate How Much I Want You", которая будет включена в альбом "Strange Days", выходящий 16 октября.



Трек-лист:



"Strange Days" (featuring Robbie Williams)

"All Dressed Up (With Nowhere to Go)"

"Do You Love Me"

"I Hate How Much I Want You" (featuring Phil Collen & Joe Elliott)

"Wild Child" (featuring Tom Morello)

"Cool"

"Burn It Down"

"Another Hit Of Showmanship" (featuring Albert Hammond Jr.)

"Can't Stop"

"Am I Talking To The Champagne (Or Talking To You)"







