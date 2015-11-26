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Def Leppard

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16 сен 2020 : 		 Участники DEF LEPPARD на новом альбоме THE STRUTS

19 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN мог оказаться в DEF LEPPARD

5 авг 2020 : 		 DEF LEPPARD отмечают юбилей "Hysteria"

2 авг 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: четвертая неделя, часть II

31 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: четвертая неделя, часть I

30 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: третья неделя

17 июл 2020 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

17 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: вторая неделя

14 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: первая неделя

13 июл 2020 : 		 Факты об альбом DEF LEPPARD High N’ Dry

6 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD

10 июн 2020 : 		 "Euphoria" от DEF LEPPARD 21 год

9 июн 2020 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Может, будет и альбом»

8 июн 2020 : 		 Запись выступления DEF LEPPARD в Зале славы рок-н-ролла будет выпущена на виниле

5 июн 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD в обучающем видео

18 май 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

16 май 2020 : 		 "Slang" DEF LEPPARD исполнилось 24

11 май 2020 : 		 Рассказ об издании нового релиза DEF LEPPARD

5 май 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

30 апр 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста DEF LEPPARD

29 апр 2020 : 		 THE RIVER Z исполняют DEF LEPPARD

24 апр 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста DEF LEPPARD

19 апр 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

11 апр 2020 : 		 Трейлер нового релиза DEF LEPPARD

28 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

27 мар 2020 : 		 Выход нового релиза DEF LEPPARD отложен
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Участники DEF LEPPARD на новом альбоме THE STRUTS



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Музыканты DEF LEPPARD Joe Elliott и Phil Collen приняли гостевое участие в записи композиции THE STRUTS "I Hate How Much I Want You", которая будет включена в альбом "Strange Days", выходящий 16 октября.

Трек-лист:

"Strange Days" (featuring Robbie Williams)
"All Dressed Up (With Nowhere to Go)"
"Do You Love Me"
"I Hate How Much I Want You" (featuring Phil Collen & Joe Elliott)
"Wild Child" (featuring Tom Morello)
"Cool"
"Burn It Down"
"Another Hit Of Showmanship" (featuring Albert Hammond Jr.)
"Can't Stop"
"Am I Talking To The Champagne (Or Talking To You)"

DEF LEPPARD's JOE ELLIOTT & PHIL COLLEN To Guest On Upcoming Album From THE STRUTS



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