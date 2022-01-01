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Вокалист DEF LEPPARD: «Это был наш самый мокрый концерт за почти 40 лет»



DEF LEPPARD опубликовали небольшой ролик, посвященный первому концерту в рамках "The Stadium Tour", в котором вокалист Joe Elliott сказал:



«Это самое мокрое шоу с 1986 в Манхейме. Лило весь вечер, но зрители были с нами и никто никуда не ушел. Никто не охал. Один прошел, 35 дальше, следом Майами, ну а Атланта — спасибо. Фантастика!»











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