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*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
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Def Leppard

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DEF LEPPARD — о новом альбоме



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Участники DEF LEPPARD Joe Elliott и Phil Collen рассказали о новом альбоме коллектива:

Joe: «Работать было в радость. Как говорит Sav, в каждый момент времени работа шла над четырьмя песнями одновременно. И все были дома, так что тебе не нужно было постоянно работать над ней или сидеть и ждать, когда ты сделаешь свою часть, если мы все вместе были в студии или что-то в этом роде. Можно было заниматься другими делами. Так что это был неспешный процесс записи, но мы могли полностью сосредоточиться на альбоме, когда его записывали. Мы поняли, что дело не в том, где находится ваше тело, а в том, где находится ваш разум. Мы были в трёх разных странах, но все мы были на одной волне».

Phil: «Я думаю, это лучшее, что мы когда-либо делали. Было гораздо больше энергии в связи с тем, что не нужно было идти в студию или находиться в состоянии ожидания чего-либо. Я заканчивал что-либо, отправлял это Joe в Ирландию, а он отправлял это Sav'у, и... Мы просто переписывались, и когда я просыпался утром, в моём почтовом ящике было что-то новое. Это было интересно. Я не думаю, что мы не хотим вернуться к тому стандартному способу, который был раньше».

DEF LEPPARD












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