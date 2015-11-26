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Def Leppard

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13 янв 2019 : 		 Рассказ о туре DEF LEPPARD

8 янв 2019 : 		 JOE ELLIOTT рассказал, что DEF LEPPARD не видели реальных денег до 1988 года

18 дек 2018 : 		 Рождественское видео DEF LEPPARD

14 дек 2018 : 		 DEF LEPPARD будут введены в Зал славы рок-н-ролла

29 ноя 2018 : 		 Кавер-версия хита DEPECHE MODE от DEF LEPPARD

13 окт 2018 : 		 Рождественская песня от DEF LEPPARD

12 окт 2018 : 		 Концертный альбом DEF LEPPARD получил золото

28 авг 2018 : 		 Вокалист DEF LEPPARD вспоминает Мика Ронсона

13 авг 2018 : 		 Вокалист DEF LEPPARD присоединился на сцене к BILLY JOEL

25 июл 2018 : 		 DEF LEPPARD, ELYSIAN BREWING и ROCK & BREWS выпускают пиво

19 июл 2018 : 		 DEF LEPPARD записали кавер на песню DEPECHE MODE

19 июн 2018 : 		 Гитарист DEF LEPPARD о новом альбоме

1 июн 2018 : 		 Лирик-видео DEF LEPPARD

29 май 2018 : 		 DEF LEPPARD записали две песни для SPOTIFY

28 май 2018 : 		 Гитарист TRIXTER вновь выступает с DEF LEPPARD

24 май 2018 : 		 Лирик-видео DEF LEPPARD

17 май 2018 : 		 DEF LEPPARD выпускают пиво

9 май 2018 : 		 Видео с текстом от DEF LEPPARD

27 мар 2018 : 		 Первый из четырех бокс-сетов DEF LEPPARD выйдет летом

8 мар 2018 : 		 Винил DEF LEPPARD выйдет весной

23 ноя 2017 : 		 DEF LEPPARD приступили к сочинению

31 июл 2017 : 		 Фрагмент документального фильма DEF LEPPARD

28 июл 2017 : 		 Фрагмент документального фильма DEF LEPPARD

18 июл 2017 : 		 Гитарист DEF LEPPARD записал трек в честь Joe Satriani

14 июл 2017 : 		 Трейлер к документальному фильму DEF LEPPARD

9 июн 2017 : 		 Бокс-сет DEF LEPPARD выйдет летом
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Рассказ о туре DEF LEPPARD



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DEF LEPPARD опубликовали видео, рассказывающее о том, как для них прошел тур "Hysteria & More" по Великобритании и Ирландии.



DEF LEPPARD: Video Recap Of 'Hysteria & More' Tour






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