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*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 15
*ACCEPT выступили без вокалиста 13
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
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Def Leppard

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Книга о DEF LEPPARD выйдет в 2023 году



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Genesis Publications начали принимать заказы на книгу о DEF LEPPARD, получившую название "Definitely: The Official Story Of Def Leppard", выход которой намечен на весну 2023 года.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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20 окт 2022
R
Red One
У Деф Лепард выйдет в 2023-м - вот такой заголовок здесь должен быть был

просмотров: 150

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