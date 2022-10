сегодня



Книга о DEF LEPPARD выйдет в 2023 году



Genesis Publications начали принимать заказы на книгу о DEF LEPPARD, получившую название "Definitely: The Official Story Of Def Leppard", выход которой намечен на весну 2023 года.







