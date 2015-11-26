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Def Leppard

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13 июл 2020 : 		 Факты об альбом DEF LEPPARD High N’ Dry

6 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD

10 июн 2020 : 		 "Euphoria" от DEF LEPPARD 21 год

9 июн 2020 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Может, будет и альбом»

8 июн 2020 : 		 Запись выступления DEF LEPPARD в Зале славы рок-н-ролла будет выпущена на виниле

5 июн 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD в обучающем видео

18 май 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

16 май 2020 : 		 "Slang" DEF LEPPARD исполнилось 24

11 май 2020 : 		 Рассказ об издании нового релиза DEF LEPPARD

5 май 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

30 апр 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста DEF LEPPARD

29 апр 2020 : 		 THE RIVER Z исполняют DEF LEPPARD

24 апр 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста DEF LEPPARD

19 апр 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

11 апр 2020 : 		 Трейлер нового релиза DEF LEPPARD

28 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

27 мар 2020 : 		 Выход нового релиза DEF LEPPARD отложен

26 мар 2020 : 		 Joe Elliott: «DEF LEPPARD и IRON MAIDEN — единственные, кто выжил из NWOBHM»

24 мар 2020 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «AEROSMITH — настоящая стихия!»

19 мар 2020 : 		 Фрагмент нового релиза DEF LEPPARD

12 мар 2020 : 		 DEF LEPPARD планируют сочинение нового материала

4 мар 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD не хочет никогда уходить на пенсию

3 мар 2020 : 		 Фрагмент нового релиза DEF LEPPARD

27 фев 2020 : 		 Концертный релиз DEF LEPPARD выйдет весной

30 янв 2020 : 		 Бокс-сет DEF LEPPARD выйдет весной

6 янв 2020 : 		 Вокалист DEF LEPPARD на новом альбоме DOCTORS OF MADNESS
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Факты об альбом DEF LEPPARD High N’ Dry



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Видео с фактами об альбом DEF LEPPARD High N’ Dry доступно ниже. Альбом стал дважды платиновым в США и получил платиновый статус в Канаде.

DEF LEPPARD - High NвЂ™ Dry Album Facts Video



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