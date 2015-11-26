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Def Leppard

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10 дек 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD назван лучшим

25 ноя 2020 : 		 Факты об альбоме DEF LEPPARD X

10 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза DEF LEPPARD

27 сен 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD рассказал, как преодолел последствия аварии, в которой потерял руку

18 сен 2020 : 		 Концерты DEF LEPPARD выйдут в аудиоверсиях

16 сен 2020 : 		 Участники DEF LEPPARD на новом альбоме THE STRUTS

19 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN мог оказаться в DEF LEPPARD

5 авг 2020 : 		 DEF LEPPARD отмечают юбилей "Hysteria"

2 авг 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: четвертая неделя, часть II

31 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: четвертая неделя, часть I

30 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: третья неделя

17 июл 2020 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

17 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: вторая неделя

14 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: первая неделя

13 июл 2020 : 		 Факты об альбом DEF LEPPARD High N’ Dry

6 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD

10 июн 2020 : 		 "Euphoria" от DEF LEPPARD 21 год

9 июн 2020 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Может, будет и альбом»

8 июн 2020 : 		 Запись выступления DEF LEPPARD в Зале славы рок-н-ролла будет выпущена на виниле

5 июн 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD в обучающем видео

18 май 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

16 май 2020 : 		 "Slang" DEF LEPPARD исполнилось 24

11 май 2020 : 		 Рассказ об издании нового релиза DEF LEPPARD

5 май 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

30 апр 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста DEF LEPPARD

29 апр 2020 : 		 THE RIVER Z исполняют DEF LEPPARD
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|||| 10 дек 2020

Барабанщик DEF LEPPARD назван лучшим



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Читатели издания Music Radar в номинации "Best Rock Drummer In The World" выбрали ударника DEF LEPPARD Rick'a Allen'a. На сайте был устроен опрос — результаты следующие:

1. Rick Allen (DEF LEPPARD)
2. Jon Larsen (VOLBEAT)
3. Ashton Irwin (5 SECONDS OF SUMMER')
4. Scott Phillips (ALTER BRIDGE)
5. Simon Phillips
6. Roger Taylor (QUEEN)
7. Tommy Lee (MÖTLEY CRÜE)
8. Travis Barker (BLINK-182)
9. Dave Grohl (NIRVANA)
10. Phil Rudd (AC/DC)

DEF LEPPARD's RICK ALLEN Named 'Best Rock Drummer In The World'





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

gravitgroove


10 дек 2020, 23:41		Я мысленно возвращаюсь на пятнадцать лет назад и вижу себя сидящим в окружении накуренных и пьяных, недовольных и серьезно настроенных гривотрясов, одержимых экстремальным дерьмом и ведущих бурную дискуссию в отношении этого списка: "ну вот, как обычно, выбирают бездарей из паралимпиады, а на самом деле там должны были быть на первом месте Хэллхаммер или Дордж Коллиас!"

DefLeppard


11 дек 2020, 00:43		И вправду лучший! Лайвы Рика одно удовольствие слушать

GMonster


11 дек 2020, 01:15		ничего лишнего


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