10 дек 2020



Барабанщик DEF LEPPARD назван лучшим



Читатели издания Music Radar в номинации "Best Rock Drummer In The World" выбрали ударника DEF LEPPARD Rick'a Allen'a. На сайте был устроен опрос — результаты следующие:



1. Rick Allen (DEF LEPPARD)

2. Jon Larsen (VOLBEAT)

3. Ashton Irwin (5 SECONDS OF SUMMER')

4. Scott Phillips (ALTER BRIDGE)

5. Simon Phillips

6. Roger Taylor (QUEEN)

7. Tommy Lee (MÖTLEY CRÜE)

8. Travis Barker (BLINK-182)

9. Dave Grohl (NIRVANA)

10. Phil Rudd (AC/DC)













