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*Новое видео METALLICA 76
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 63
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 23
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 22
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Def Leppard

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Барабанщик DEF LEPPARD — о поддерке туровых команд в пандемию



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В недавнем интервью Пьеру Роберту с радиостанции 93.3 WMMR барабанщик DEF LEPPARD Rick Allen рассказал о том, каково ему и его коллегам по группе было вернуться к гастролям прошлым летом в рамках отложенного "The Stadium Tour" с MÖTLEY CRÜE, POISON и JOAN JETT & THE BLACKHEARTS:

«Я думаю, что все были готовы дать себе волю. Прошло много времени, люди сидели взаперти. Наша отрасль пострадала больше всего с самого начала, и она, пожалуй, последней поднялась на ноги. Поэтому я думаю, что люди очень жаждали этого — это можно было почувствовать, это было действительно ощутимо. Люди словно заново переживали этот момент, они созрели. Это было очень здорово. Мне это понравилось».

Allen также рассказал о финансовых проблемах, с которыми столкнулись многие участники туровых команд, пострадавшие от отмены концертов, гастролей и живых мероприятий из-за пандемии:

«Это было очень тяжело. Эффект для нашей индустрии был просто разрушительным. Я и моя жена в самом начале пандемии узнали — это не самая лучшая тема — но мы узнали о нескольких сaмoубийствах в нашем кругу. В итоге мы организовали виртуальный концерт вместе с группой моих друзей. Matt Sorum помог мне. Просто группа людей. STYX помогли, Billy Idol — да много кто. Все эти люди откликнулись, и мы организовали виртуальное мероприятие, которое было идеей моей жены, и в итоге мы пожертвовали все деньги на цели, которые помогали нашим туровым командам. Это было очень важно. А потом мы провели единовременную акцию по выпуску специальных футболок, и все эти деньги пошли на нужды наших туровых команд. Мы пытались придумать, как удержать всех на плаву. Это было непросто, но я знаю несколько групп, несколько организаций, которые приняли на себя ответственность и действительно помогли».




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